IGOR POKRAJAC ZA NET.HR: ‘Stipe će svima začepiti usta. Očito svi zaboravljaju kakav je put prošao, kako je bio podcjenjivan’

‘Vjerujem kako će Stipe sve iznenaditi i začepiti usta kritičarima, medijima i kladioničarima. Jer očito svi zaboravljaju kakav je put Stipe prošao, kako je bio podcijenjivan’, kazao je za Net.hr Igor Pokrajac.

Dobar dio američke borilačke javnosti i medija ostalo je impresionirano posljednjom ekspresnom pobjedom Francisa Predatora Ngannoua nad Alistairom Overeemom, kojeg je moćno nokautirao 1:42 prije isteka prve runde.

Toliko da mediji u svojem pisanju uglavnom šansu daju kamerunsko-francuskom borcu, zaboravljajući da je Stipe aktualni prvak iza kojeg su dvije uzastopne obrane naslova protiv jakih imena, među kojima je i Overeem, a da je do pojasa prvaka došao nakon što je moćno nokautirao legendu slobodne borbe Fabricija Werduma.



‘UFC posljednjih godina postao više orijentiran šou biznisu’

Poznati hrvatski MMA borac, čovjek koji ima najviše mečeva u UFC-u od svih hrvatskih boraca Igor Pokrajac (ima 13 borbi i ukupni MMA skor 25-13-0), za Net.hr prokomentirao je pompu koja je nastala oko Ngannoua i nadolazeću borbu, koja je na rasporedu 20. siječnja na UFC 220 u Bostonu.

“To ništa nije čudno, ako se uzme u obzir da je UFC posljednjih godina postao više orijentiran šou biznisu i više tom nekom ‘mainstreamu’, što publika želi od boraca, koju borbu želi gledati. Ngannou svakako zaslužuje priliku za naslov nakon tako impresivne pobjede, kakvu je ostvario protiv Overeema, teško ga nokautiravši, ali svi zaboravljaju, kako američki mediji, tako i ostali, Miočićev put do pojasa prvaka koji je bio puno teži, nemjerljivo opasniji i teži mečevi nego što je imao Ngannou do ove prilike i borbe za naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Igor Pokrajac i nastavio:

“Ngannou je puno lakše došao do borbe za titulu. Dok je Stipe svoje borce, koji su jači po imenima, kvalitetniji, doslovno demolirao, udaljio ih od Octagona na neko vrijeme. Hamilton, Blade, Mihajlović… Neću podcijenjivati nikoga, ne volim to raditi, svaki od tih boraca zaslužuje respect, ali moram konstatirati da spomenuti borci nisu ni blizu onih boraca koje je Stipe morao pobijediti. To su sve bili borci koji su bili contenderi za titulu koje je Miočić morao preskočiti. Puno je veća medijska isplativost, marketinška isplativost Ngannoua nego Miočića. Sjetimo se samo kako je Dana White Stipi rekao ‘prvo stekni popularnost, pa ćeš dobiti priliku za titulu’. I danas svi znamo tko je i što je Stipe Miočić u svijetu slobodne borbe”, istaknuo je Pokrajac.

Najveći izazov u karijeri za Miočića

Jedno je sigurno. Bit će ovo najveći izazov u karijeri za američkog Hrvata, vatrogasca iz Clevelanda. Što zbog moćnog protivnika, što zbog trećeg uzastopnog meča za teškaški pojas prvaka. Još nitko nikad u povijesti teške kategorije u UFC-u nije tri puta uzastopno obranio pojas prvaka…

“Ngannou je uglavnom svoje protivnike rješavao u prvoj rundi, brzo… Ne znamo koliko je njegov kardio jak, ali s načinom kako on boksa, ne može parirati Stipi u boksačkim tehnikama. Niti mu može parirati u parteru i hrvanju. Miočić sigurno neće pokušavati udarati nogama niti se upustiti u razmjenu udaraca, u kojoj bi mogao dobiti neki jaki udarac. Niti Ngannou, u pravilu, ne koristi nožne tehnike. To je jednosmjerna ulica za Ngannoua. On u tom meču nema što izgubiti, borit će se za titulu. Vjerujem kako će Stipe sve iznenaditi i začepiti usta kritičarima, medijima i kladioničarima. Jer očito svi zaboravljaju kakav je put Stipe prošao, kako je bio podcjenjivan. Pogotovo nakon posljednje borbe protiv Juniora Dos Santosa kojem je on, kao aktualni prvak, donio borbu u kavez, stao na sredinu i pokazao kako je superioran borac. Sve mu se vidjelo u pogledu. Kao da on napada titulu”, izjavio nam je Pokrajac i istaknuo kako je Miočić pravi šampion i osvrnuo se na meč protiv Ngannoua…

Sjajan Miočićev tim

“On će isto tako izgledati protiv Ngannoua. Neće mu dati previše mjesta za manevar, za napad, a svi znamo da je Stipe možda i najbolji borac u diviziji gledajući i obranu i napad. Pa vidjeli ste i sami borbu protiv jednog Fabricija Werduma kojem je Miočić kontrirao, pokušavao napasti. Imat će Ngannou velikih problema u toj borbi. Da sam ja u Stipinom kutu? Da ne ulazi u otvorene razmjene udaraca. Stipe i njegov tim to već znaju. On ima vrhunski tim trenera s kojim radi od samih početaka bavljenja MMA. Miočić im jako vjeruje, sluša ih, i sve što je uspio u karijeri produkt je i te discipline, tog rada. Mukotrpnog… Zato i jesu šampioni, zato što su dugo zajedno. Dobro se poznaju. Treba biti discipliniran, čekat svoju priliku, nadhrvat ga i radit ono što najbolje radi”, zaključio je Igor Pokrajac.