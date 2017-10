‘HTIO SAM MU OTKINUTI GLAVU, NIKOME SAMNOM NEĆE BITI LIJEPO U RINGU’: Hrga poslao opaku poruku konkurenciji

Foto: Screenshot: You Tube

Filip Hrgović na najbolji je mogući način započeo svoju profesionalnu karijeru u boksu.

Nakon uspjeha u amaterskom boksu, najbolji hrvatski boksač svoju profesionalnu karijeru započeo je bolje od očekivanog. Na priredbi u letonskom glavnom gradu Rigi, Filip Hrgović onesposobio je svog brazilskog suparnika za samo 100 sekundi, pobijedivši tehničkim nokautom.

Hrgović je nokautirao suparnika koji je stariji 11 godina i za sobom je imao 55 borbi odnosno 39 pobjeda…

“Aktualni svjetski prvak Joshua Zumbana je imao u svojoj 12. profesionalnoj borbi, a pobijedio ga je prekidom u drugoj rundi. Negdje u podsvijesti sam želio da ovo traje par rundi da osjetim ring u kojem me nije bilo više od godinu dana. No, kada sam u ring ušao, na tu sam želju zaboravio i htio sam mu otkinuti glavu, valjda od te silne napetosti i želje da ponovo boksam. Sa 101 kg lagan k’o pero I bolje je da je učinio tako jer svaki borac se ipak najbolje “brendira” što bržim završecima. 1 / 9 – Ovako sam poslao poruku svima”, izjavio je za Večernji list Filip Hrgović i dodao:



“Bit će ovo dugo i teško putovanja, no ja znam da mogu puno. I znam da nikome sa mnom neće biti lako, ma koliko on bio dobar. Ne mogu reći da ću svakoga dobiti, no nikome neće biti lijepo sa mnom u ringu. Nikome”, istaknuo je sjajni hrvatski teškaš.