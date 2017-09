HRVATSKI PRVAK PREKINUO KARIJERU: ‘Ogorčen sam, kod nas ništa ne funkcionira. Psihički sam istrošen, ovo je kraj’

Hrvatski boksač Josip Filipi koji se natječe u konkurenciji teškaša odlučio je prekinuti karijeru, javlja Radio Zadar za koji sam 25-godišnji Zadranin tvrdi da iza odluke, koja možda i nije konačna, stoji nepravda koju je doživio pred odlazak na Europsko prvenstvo.

Trebao je Filipi putovati u Harkiv kao aktualni državni prvak, no izbornik reprezentacije Leonardo Pijetraj odlučio je umjesto njega voditi trećeg s državnog prvenstva Alena Babića.

SLUČAJ ODJEKNUO HRVATSKOM Pijetraj umjesto prvaka na EP pozvao svog boksača: ‘Da je to interes pojedinca, onda bi zvao i sina’

“Kako ono kažu, vrijeme liječi sve rane. Gorak okus je još uvijek prisutan jer ja sam trebao ići. To sam zaslužio ali tako nije mislio onaj koji odlučuje. Nema svrhe više se vraćati na to. Bio sam spreman kao nikad, znam da bi na toj smotri ostvario izvrstan rezultat ali igricama koje nemaju veze s boksom psihički su me dosta istrošili. Njima na dušu”, kaže Filipi koji je ljeto proveo odmarajući, ali i radno ‘jer malo koji boksač u Hrvatskoj može sebi priuštiti da ne radi. Od nečeg se ipak treba živjeti’.



Priznao je potom da se ne vraća u zagrebački Gladijator na početak priprema za novu sezonu.

“To se neće dogoditi. Uzimam predah od boksa, treba mi to. Jednostavno, ništa u nas ne funkcionira kako treba. Uvijek se gledaju nečiji sitni interesi a to mene ne zanima, dapače, jako me frustrira. Želim samo trenirati, nastupati, cijelog sebe sam uložio u to, ali očigledno to nije dovoljno. Nisam ničiji igrač, niti ću biti. Ako moji rezultati do sada nisu bili jamac da nešto vrijedim, onda u redu.”

Uz priznanje da se, pred godine koje bi za njega u sportskom smislu trebale biti najbolje, skupilo dosta ogorčenja, Filipi je zaključio:

“Izvjesno vrijeme me sigurno neće biti, želja je okušati se u profi vodama ali za to se treba puno toga poklopiti. Vidjet ćemo, nadam se da je ovo ipak samo doviđenja boksu.”