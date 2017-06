HRVATSKI BOKSAČ IZLUDIO SVOG PROTIVNIKA: Malo ga je sprdao, puno pogađao i nanio mu ozljedu na glavi

Foto: Screenshot: You Tube

Napokon su došle i prve pobjede hrvatskih boksača na europskom prvenstvu u Harkivu, a njih su ostvarili članovi BK Sesvete, Damir Plantić i Stipan Prtenjača.

Damir Plantić, koji nastupa u kategoriji do 81 kilogram, borio se protiv Bugarina Pantaleeva te je svojom izvedbom uspio uvjeriti četiri od pet bodovnih sudaca da mu dodijele pobjede u tom meču. Snimku meča od 5:03:00 možete vidjeti u videu dolje. Plantić je dosta kontrolirano odradio me, dobro, radila mu je lijeva ruka i točno je pogađao protivnika, razbivši mu i arkadu, koju su “pokrpali” između rundi u kutu Pantaleeva.

Isto tako, u jednom trenutku Plantić je htio ispasti atraktivan i vjerojatno malo i isprovicirati svog protivnika, pa ga je fintirao rukom, vrteći ju ispred njega. Pantaleev je bio opomenut u trećoj rundi zbog udaranja Hrvata u potiljak u jednom klinču. Borba je bila žustra, aktivna, Plantić je pokazao da može i zna, odlično je radio eskivaže, imao je i rad nogu koji zadovoljava, “okretao” je svog protivnika koji mu nije bio tehnički dorastao.

Damira u osmini finala turnira čeka Denis Kauffen, boksač iz Švedske.



Malo teže je do svog trijumfa došao njegov timski kolega Stipan Prtenjača, koji boksa u najnižoj kategoriji, onoj do 60 kilograma. On je protiv sebe imao Ryana Collinsa iz Škotske te je napravio dovoljno za pobjedu po mišljenju triju sudaca. Prtenjača će u drugom kolu nastupiti protiv domaća nade, Jurija Šestaka.

Oba naša boksača svoje mečeve imaju danas, u kasnijem dijelu programa, odnosno iza 18.00 sati.