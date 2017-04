HRGOVIĆ PRED ULAZAK U RING S VELIKANOM: ‘Kakav sam tip? Takav da bih prebio i Klička i Joshu’

Pripremama u Splitu najbolji se hrvatski boksač Filip Hrgović sprema za odlazak u kamp Vladimira Klička kojem bi sparinzima trebao pomoći za pripremu meča protiv Britanca Anthony Joshue za naslov u teškoj kategoriji u verzijama IBF i WBA.

Meč je to koji će se pred 80,000 ljudi održati na Wembleyju 29. ovog mjeseca.

“Sličnih sam gabarita kao Joshua, tako da Kličku mogu pomoći da se što bolje privikne na meč koji ga čeka”, prenosi 24sata.hr riječi Hrgovića koji ovako objašnjava zašto je za pripreme odabrao Split:

“U Splitu sam jer mi je uvijek lijepo doći ovdje, imam sjajnu suradnju s BK Marjanom i Marinom Mindoljevićem, s kojim sam se spremao za sva svoja bitna natjecanja u karijeri. Sada se poklopilo da treba i njemu i meni sparing, on se sprema za državno prvenstvo, gdje je glavni favorit da sve pomete, a meni treba sparing da malo osjetim ring uoči odlaska u Kličkov kamp jer još od Olimpijade nisam ozbiljnije trenirao.”



Priznanje i čast

Upitan je li mu drugi poziv u Kličkov kamp priznanje, Hrgović je odgovorio:

Pogledaj fotogaleriju

“Veliko je to priznanje i čast, zove me drugi put što znači da me cijeni. Istina, nisam baš u nekoj boksačkoj top formi, radio sam od Olimpijade uglavnom na kondiciji, tek počinjem s boksačkim treninzima, ali nisam zaboravio boksati, spreman sam uvijek za dobar sparing, četiri – pet kvalitetnih rundi mogu pružiti svima na svijetu i siguran sam da će to Kličku koristiti.”

Siguran je Hrgović da će sparing odraditi sa prvakom.

“Moja procjena je da će pobijediti Kličko na bodove. Iako je Joshua možda razorniji i simpatije su na njegovoj strani, pogotovo laika koji gledaju samo ‘highlightse’ njegovih borbi i nokaute, ja kao boksač, koji poznaje boksačke vještine, prednost dajem Kličku zbog toga što je iskusniji. Realno je bolji boksač i mislim da će uspjeti ukrotiti Joshuinu snagu i razornost. Sparirao sam već s Kličkom, on ima jako dobru obranu, koncentriran je, a Joshua je po meni još jako neiskusan za Klička. Da je odradio nekoliko teških mečeva, da je odradio 12 rundi s teškim protivnicima, možda. Ovako…”, kaže Hrgović koji još nije donio odluku kada će među profesionalce:

Sigurno u profesionalce

“Volio bih da vam o tome mogu reći nešto više, ali nema puno toga za reći. Sigurno je tek da ću u profesionalce, ali kad, s kim i kako, za sada se ne zna. Nadao sam se da će to biti riješeno odavno, ali ima tu dosta pregovora, malo je komplicirano i treba vremena da se sve posloži.”

Upitan je li tip borca poput Klička, ili poput Joshue, Hrgović se našalio:

“Ja sam više tip da ih obojicu prebijem. Taj sam tip, ha, ha, ha… Više sam izdržljiv nego eksplozivan, tek se palim u četvrtoj – petoj rundi i mislim da mi je to velika prednost. Kad dođe vrijeme bit ću spreman za 12 rundi i svima će biti jako teško pratiti moj tempo. Imam u svim segmentima dosta prostora za napredak, a najveći je u fizikalijama. Fizički mogu napredovati još 40%, postoje stvari u treningu koje sam zapostavio, nisam dovoljno radio na snazi i razornosti i mogu tu jako puno napredovati. Moje vrijeme tek dolazi tek ću stasati u pravoga teškaša.”