HRGOVIĆ ODGOVORIO NA PIJETRAJEVE IZJAVE: ‘Ne može vojnik ići u bitku ako ne vjeruje generalu’

Filip Hrgović odgovorio je sinoć na prozivanja bivšeg trenera Leonarda Pijetraja kako mu je naš boksač dužan određenu svotu novca.

Pijetraj je gostovao u emisiji Sport nedjeljom na Z1 televiziji prije nekih mjesec dana kada je izjavio sljedeće:

“On ima obaveze prema meni koje će izvršiti ili ćemo morati to rješavati na sudu. Kada dođe velika lova i velika slava, onda dođu i drugačija razmišljanja nego što ih imaju sportaši dok su klinci, dok sam im ja i otac i majka, i brat i trener. Tada se pojavi i milijun savjetnika sa strane i onda iz vas izbije genetika, ono što imate u svom odgoju, ono što vam nisam mogao ja dati ni na što vas nisam mogao pripremiti. Svima sam najbolji dok me trebaju.”

‘Podmirit ću sve što treba’

U istoj emsiji sinoć je gostovao i prozvani Filip Hrgović:



“Nisam puno volio pričati o toj temi. Rastali smo se poslije Olimpijskih igara i ja sam to zataškavao. To što sam čuo o slavi i novcu, to me se ne tiče. Sve svoje obveze sam uvijek prema njemu podmirivao i podmirit ću što treba, no s trenerom više nisam mogao funkcionirati s ljudske strane i to se događalo unazad nekoliko godina i ja sam trenirao s utegom”, rekao je boksač i dodao:

‘Moj obraz je čist’

“Izgubio sam povjerenje s te strane, jer ne može vojnik ići u bitku ako ne vjeruje generalu pa je i moj rezultat u Riju bio ishod tog lošeg odnos. Osim toga, veliki ću novac zaraditi tek ako budem svjetski prvak. Ne želim da se stvara slika kako ga ja ne želim plaćati. Jer plaćao sam ga od svake svoje stipendije i honorara koje sam dobio zadnjih deset godina. Novi tim plaćam jednako kao što sam plaćao i njega.”

Osvrnuo se i na to kako je došlo do prekida suradnje:

“Nažalost, nismo se razišli na lijep način. Ne želim se opravdavati. Moj obraz je čist i mirno spavam, a to mi je najvažnije.”