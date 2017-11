VELIKI FJODOR POSVAĐAO SE S BRATOM: ‘Ti si izdajnik, Juda. Nitko te nije tjerao na borbu protiv Cro Copa’

Prema mnogima najbolji MMA borac svih vremena Fjodor Jemeljanenko odgovorio je svojem odmetnutom bratu Alexandru, s kojim nije u dobrim odnosima, otvorenim pismom.

Razlog loših odnosa dva brata je taj što se Alexandar nakon izlaska iz zatvora, okrenuo Ramzanu Kadyrovu i njegovoj MMA promociji. Nakon više kritika upućenih prema Fjodoru i ljudima oko njega, borilačka je legenda odlučila odgovoriti otvorenim pismom.

Fight site prenosi kako je pismo podosta dugačko i kako se u njemu spominju neki ljudi o kojima ne znamo apsolutno ništa i koji se više tiču privatnih stvari između dva brata, a Fjodor je odlučio stati u obranu svog dugogodišnjeg menadžera i prijatelja te vlasnika M-1 promocije, Vadima Finkelsteina, za kojeg je Alex izjavio kako mu nikad nije pružao pravu podršku. Pa je tako “Posljednji imperator” napisao kako kritiziranje Vadima nema apsolutno nikakvog temelja.

“Vadim je učinio za tebe više nego bilo tko drugi. Nakon što si dobio zabranu atletske komisije da se boriš u Americi, Vadim te je podržao i organizirao ti borbe protiv Rimkijavičijusa, Gluhova i Monsona. Bilo je to vrijeme kada niti jedna promocija nije htjela imati posla s tobom. Platio je tvoje račune u Nizozemskoj i Kislovodsku i platio je sav tvoj tretman. Osim toga, mogao si s društvom doći u restoran “Flying dutchman” i napustiti ga bez da si platio. Sve ti je to Vadim osigurao”, napisao je Fjodor koji se u svojem pismu, odnosno obraćanju svom bratu, dotaknuo i borbe protiv Mirka Cro Cop Filipovića na Pride Final Conflictu 2004. godine u Saitama Super Areni.



U tom meču Mirko je fantastičnim lijevim higk-kickom nokautirao Alexandera i ostvario jednu od svojih najimpresivnijih pobjeda u karijeri.

Fjodor je tu borbu pratio iz svlačionice i nakon nokauta ostao šokiran viđenim.

Alex je nekoliko puta izjavio kako je bio natjeran u borbu protiv Mirka…

“Nitko te nije tjerao na borbu protiv Cro Copa. Ja sam se u to vrijeme borio na Grand Prixu, no skroz se spominjala moja obrana pojasa protiv njega. No, onda je on izgubio od Randlemanna, a ti si vidio priliku, unatoč tome što smo te Vadim, ja i treneri odgovarali od toga, znajući tvoju predanost treningu i neiskustvo. Nisi se dovoljno dobro pripremio, umjesto da si gubio kilograme i radio na brzini ruku, ti si se još dodatno udebljao. Tijekom treninga sam te gledao i vidio utjecaje konstantnog konzumiranja alkohola. Tražili smo te da paziš na kilograme, a ti si nabacio pivski stomak. Rezultat se na kraju vidio. Za to ti na kraju ne mogu nikako reći hvala. Pao si od Mirka na jedan pamtljiv način i sve do danas, u intervjuima me podsjećaju na to kako je Cro Cop nokautirao mog brata”, stoji u pismu. Veliki Rus je za kraj svom bratu dao do znanja:

“Ti si izdajnik, Juda. Žao mi je što ljudi koji su ti bili bliski i koji su ti bili podrška kad ti je bilo najteže, sada moraju patiti. Meni možeš reći što god želiš, no ne diraj se u one koje volim”.