FILIP HRGOVIĆ ZA NET.HR: ‘Vjerujem da mogu prebiti Joshuu. Ne pričam bez veze. A evo i zašto…’

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović za Net.hr govorio je o svom posljednjem meču, planovima koje ima sa svojim promotorom, Anthonyju Joshui i ostalim aktualnostima.

Ne sjećamo se kad je najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović ikad bio toliko samouvjeren i siguran u sebe. Da se razumijemo, Hrga je uvijek imao samopouzdanja, uvijek je znao koliko može. Još kao klinac kad je tek počeo trenirati boks u dvorani BK Leonardo, znao je da je preodređen za velike stvari, da je talentiraniji od svojih vršnjaka. Drugačiji, rekli bi smo…

Nakon svoje treće uzastopne profi pobjede, ovog puta protiv Engleza Thomasa Littlea u sklopu “World Boxing Super Seriesa”, protiv kojeg je do slavlja došao prošle subote u četvrtoj rundi tehnički nokautom, kazao je kako bi prebio i aktualnog teškaškog prvaka prema verzijama WBA, IBO i IBF, vladara svjetskog boksa Anthonyja Joshuu. Nema dileme…

‘Čitav svoj život posvetio sam boksu’

“I mislim tako. Stvarno mislim tako. Ne pričam bez veze. Vjerujem da mogu pobijediti Joshuu. Siguran sam u to. Vjerujem da ih mogu sve pobijediti. Čitav svoj život posvetio sam boksu i ne bi se posvetio jednoj stvari da ne mislim da ću biti najbolji i da ne vjerujem u sebe”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Filip Hrgović, za kojeg se latvijska Riga još jednom pokazala sretnom.

Dobro je započeo graditi svoju profi karijeru, izgleda sigurno, moćno, vidi se da dane provodi u dvorani, trenirajući, proljevajući “krv, znoj i suze”…

“Znate što, ljudi često ne vjeruju u sebe. I onda kad čuju tako nešto kao što sam izjavio ja o prebijanju Anthonyja Joshue, kažu: ‘Gle ovaj je lud, priča gluposti’. U biti, ne da oni ne vjeruju u mene, oni ne vjeruju u sebe. I zapravo ja ljudima razotkrivam njihovu nestabilnost. Vjerujem u sebe, sparirao sam sa svima u svijetu, znam gdje sam. Europski sam prvak, imam olimpijsku broncu, nikad u karijeri nisam bio nokautiran. Znam koliko sam kvalitetan. Ne mora značiti sad da ću sigurno biti svjetski prvak. Puno je tu faktora, svaki je dan neka borba. Boks je opasan sport, ali svjestan sam da mogu pobijediti svakog”, rekao nam je Hrga koji je sad u svojoj profesionalnoj karijeri na skoru 3-0, a nokautom protiv Thomasa Littlea Hrgović je ušao u TOP 100 boksača svijeta…

Svijet izgleda isto kao i prije

“Svijet mi izgleda isto kao i prije. Znam da sam najbolji, znam koliko vrijedim i kolike su mi mogućnosti. Znam da mogu pobijediti sve. Idemo korak po korak, meč po meč, ufuravam se. Nisam još u potpunosti zadovoljan, uvijek ima grešaka, a samim time i prostora za napredak. Napredujem iz borbe u borbu”, istaknuo je Hrga koji je na našu konstataciju da je dobar, još jednom jasno dao do znanja:

“Ne dobar – najbolji!”.

Da, to je Hrga, to je hrvatski šampion koji u profesionalnom boksu ima velike planove. Naime, u listopadu prošle godine Hrgović je potpisao s velikom njemačkom promotorskom agencijom Sauerland Promotions.

Filip i promotor Kalle Sauerland izrazili su uvjerenje kako će ova suradnja završiti osvajanjem naslova svjetskog profesionalnog prvaka u teškoj kategoriji.

I to je njihov cilj. A na borbu za svjetski teškaški pojas možda i nećemo tako dugo čekati…

“Sve ovisi o sljedećim protivnicima. Mogu sad naredati još 30 pobjeda, a ne ući u TOP 50. Ovisi s kakvim se protivnicima borim i da li ću pobijediti. Sukladno planu moga promotora idemo jako brzo. Brže nego itko od trenutnih prvaka. Jako brzo dobivam sve jače i jače protivnike. Ne bunim se, više volim teže suparnike. Moglo bi biti stvarno jako brzo, u roku godinu i pol do dvije. Ako sve bude po planu i ako budem pobjeđivao, naravno. Ali, opet kažem, može se dogoditi da do toga nikad ne dođe. Zbog ozljede, mogu i izgubiti nekim lucky punchom i onda te poraz vraća deset koraka unazad. Ako sve bude dobro i prema planu, bit će jako brzo. Sve je u Božjim rukama”, daje do znanja Hrgović kojeg smo upitali i da li bi mu mogao biti dvosjekli mač ti brzi ulasci u ring, odnosno male pauze između borbi? Jer ipak, Hrgović je boksač koji je tek zaplivao u profi vodama, praktički se još uvijek navikava na osam i više rundi, iako je, kao što je i sam kazao nakon Littlea, spreman za osam rundi, možda čak i deset…

Nova borba 24. veljače

“Imam sad već novu borbu, 24. veljače. Dosta brzo izlazim u ring. To mi odgovara, uboksan sam da tako kažem, spreman, samo održavam formu. Kad mi ne bude odgovaralo, dogovorit ću se s promotorom da mi ih ne stavlja tako brzo. Ali za sad mi je to OK”.

Spominjali ste Joshuu, dojma smo kako se Britanac ipak malo opustio nakon što je pobijedio Vladimira Klička. Posebno je to bilo vidljivo u borbi protiv 37-godišnjeg kamerunsko – francuskog veterana Carlosa Takama koji je, unatoč tome što je uvjerljivo izgubio, ipak otkrio Joshuine slabosti.

A one su slabo obraćanje pažnje u obrani, lošija fizička priprema u obliku pojačanog disanja i umora već nakon četiri, pet rundi, te očitih problema u borbi protiv nižih boksača koji se puno kreću po ringu.

Nije lako biti u koži Anthonyja Joshue

“Dobro ste to primjetili. Nije Joshua baš briljirao zadnji svoj meč. Ali oči čitavog svijeta uprte su u njega i on je pod jako velikim pritiskom. Svaka mala greškica gleda mu se pod povećalom. I nije to lako, ja mu ne sudim, znam da to nije niti malo lagano. Nije lako biti u njegovoj koži. On je veliki šampion, to svakako. No, malo se opustio, Puno je novaca zaradio. Imam osjećaj da se ponaša kao neki celebrity, pjevač ili čak glumac… Ali, kao što sam kazao, on je u svakom slučaju veliki šampion. Veliki prvak. I on se sa svim tim lijepo nosi”.

Hrgović je u Rigi dobio i mali poklon od šefa WBC organizacije koji govori što u WBC-u misle o njemu kao novom profi boksaču…

“Dobio sam od njega mali WBC pojas kao suvenir. Jako mi je drago što čovjek računa na mene i što me cijeni. On je u jako dobrim odnosima s mojim menadžerom. Kućni su prijatelji. To je dobro za moju karijeru”, zaključio je Filip Hrgović.