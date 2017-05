‘EVO ZAŠTO JE MIOČIĆ NAJVEĆI UFC TEŠKAŠ SVIH VREMENA’: U Americi se vode velike rasprave o borcu kakav se još nije pojavio

Stipe Miočić je svojom drugom uzastopnom obranom teškaškog UFC pojasa protiv Juniora dos Santosa ušao u priču o tome zašto je i da li je Amerikanac hrvatskih korijena najbolji UFC teškaš svih vremena?

Početkom tjedna, Kenny Florian, bivši UFC-ovac, a danas poznati analitičar i komentator, koji je u svojim prognozama za UFC 211 bio iznimno točan, u razgovoru je sa svojim kolegom Jonom Anikom izrazio mišljenje da bi Stipe Miočić po svemu sudeći mogao postati najveći i najbolji teškaš u povijesti slobodne borbe.

Razvaljivanje Juniora dos Santosa

Ugledni američki ESPN je nakon toga posvetio pozornost toj temi. Tako je ESPN donio tekst o vatrogascu iz Clevelanda pod nazivom:

“Zašto je Stipe Miočić najveći UFC teškaš svih vremena”.

Američki novinar Phil Murphy je u početku teksta istaknuo kako je Miočić dokazao kako bi se mogao boriti protiv bilo kojeg borca koji je ikad ušao u oktagon.

“Njegovo razvaljivanje bivšeg prvaka Junior dos Santosa u prvoj rundi proteklog tjedna u glavnoj borbi UFC 211 eventa bila je druga uzastopna obrana pojasa za njega, a nitko nikad u povijesti divizije nije pojas obranio tri puta za redom. Međutim, čini li ga to najvećim teškašem u UFC-u svih vremena?”, pita se ESPN i kreće sa objašnjenjem:

Nema karizmu Brocka Lesnara, niti dominaciju Caina Velasqueza, ali…

“On možda nema karizmu Brocka Lesnara, niti dominaciju Caina Velasqueza. Međutim, ima sjajan niz. U posljednjih četiri borbe, Stipe je nokautirao zvučna imena poput Andreia Arlovskog, Fabricija Werduma, Alistaira Overeema i Juniora dos Santosa. Troje od četvero (Arlovski, Werdum i Cigano) su bivši prvaci. Možda i zbog toga Velasquez, u vrijeme svoje vladavine, nije djelovao tako moćno i impresivno kao Miočić”, stoji u tekstu u kojem se ne spominje ime po mnogima najvećeg MMA borca svih vremena, Fedora Emelianenka (36-4-0).

Povijest odnosa Fedora i UFC-a je ispunjena međusobnim optužbama oko toga tko je kriv što se Rus još od doba legendarnog PRIDE-a nikad nije borio s MMA elitom.

ESPN nakon toga ide u seciranje najjačih strana Miočića kao borca.

Impresivan Stipin niz

“Odlično boksa, ima iskustva u hrvanju i sposobnost da ga ne uzmu i zaslijepe svjetla velike UFC pozornice. Nokautirao je Werduma i “Big Nog” Nogueiru. Čak se i bivši šampion Randy Couture, čovjek koji spada u to izabrano društvo boraca koji su dva uzastopna puta branili teškaški pojas, ne može pohvaliti takvim ubojitim nizom kakav ima Stipe. Ajmo postaviti ovako stvari, da Miočić još nije najveći svih vremena. Što on to mora još postići da bude najveći teškaš svih vremena? Što je to za njega još ostalo za napraviti kako bi zadovoljio sve aspekte koji su potrebni za biti najveći svih vremena? Pa u svoje posljednje četiri borbe, Miočić je nokautirao Arlovskog, Werduma, Overeema i Juniora dos Santosa, a još je ranije uništio Hunta. Trojica od njih su bivši prvaci. Pa što onda on mora još bilo kome dokazivati?”, pita se Phil Murphy i nastavlja:

Stipe Miocic has finished his last 5 opponents: TKO vs. Hunt 👊

TKO vs. Arlovski 👊

KO vs. Werdum 👊

KO vs. Overeem 👊

TKO vs. JDS 👊 pic.twitter.com/pzf7uksQTb — BT Sport UFC (@btsportufc) May 14, 2017

Mora li pobijediti još Velasqueza?

“Mora li pobijediti Velasqueza, koji muku muči sa zdravljem zbog kojeg ne može dobiti dozvolu za nastupe u UFC-u? I da Stipe, kojim slučajem, nokautira i Velasqueza u prvoj rundi, našli bi se oni koji bi to pripisali povijesti ozljeda ovog legendarnog borca. Mora li pobijediti i Francisa Ngannoua kojeg se smatra budućnosti teške divizije? Koliko još pobjeda mora Stipe skupiti kako bi imao titulu najvećeg? Pogledajte Stipine rezultate. I sami ćete shvatiti u pet minuta da je on broj jedan. A to je više vremena nego što je Stipi bilo potrebno protiv svakog od tih boraca u svojem putu na tron”, zaključuje se u tekstu.