DRUŽETA OSVOJIO SREBRO: Prvo srušio Srbina i Bjelorusa, a onda je uslijedila drama u polufinalu i finalu

Hrvatski judaš Dominik Družeta potvrdio je status favorita za medalju na Europskom prvenstvu za mlađe seniore u Crnoj Gori i, nakon europske seniorske bronce, u Podgorici je u konkurenciji do 23 godine kategorije do 81 kilograma osvojio srebrnu medalju.

Družeta je do finalnog bloka došao pobjedama protiv Srbina Mihajlovića i Bjelorusa Kliavusaua, a u polufinalu je šest sekundi prije kraja borbe wazari protiv Nijemca Bloechla potvrdio ipponom te ušao u finale.

Tamo ga je čekao Moldavac Gotonoaga kojeg je pobijedio na putu do prve U23 medalje u Bratislavi 2015. godine. Družeta je kontrolirao ritam u prve dvije minute borbe, natjerao Moldavca na kaznu, ali zatim nije najbolje reagirao prilikom napada Gotonoage te je završio u zahvatu i doživio poraz.

Ovom medaljom Družeta je nastavio s osvajanjem odličja na velikim natjecanjima, kao najbolji uvod u 2018. godinu i početak prave utrke za mjesta na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Lara Kliba (do 63 kg) izgubila je ipponom od Talijanke Simeoli u prvom nastupu, a na tatamiju se duže zadržala Lucija Babić, u istoj kategoriji, koja je nakon slavlja protiv Šveđanke Glaas (2-1), u četvrtfinalu wazarijima izgubila od Ruskinje Badurove. Na putu do borbe za broncu Babić je potom izgubila od Izraelke Sharir.



U nedjelju nastupa šest hrvatskih predstavnika, Lea Gobec (do 78 kg), Zrinka Miočić (preko 78 kg), Tina Radić (preko 78 kg), Antonijo Garašić Ernješ (do 90 kg), Josip Tenžera (do 100 kg) i Marko Kumrić (do 100 kg).