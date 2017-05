DOS SANTOS PRIJETI MIOČIĆU: ‘Sve će biti gotovo do kraja druge runde!’

Prošlo je više od pet godina od trenutka u kojem je Junior dos Santos proglašen prvakom teškaške UFC kategorije nakon meča u kojem je porazio Caina Velasqueza, borca kojem je taj naslov ‘vratio’ godinu potom. Od tog trenutka više nije zasjeo na tron, no nova mu se prilika uskoro pruža.

Šansu nudi glavna borba večeri eventa UFC 211 u Dallasu 13. svibnja, borba u kojoj naslov prvaka brani američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić. Dvojac ima zajedničku povijest, a ne pamti ju po dobrom Miočić koji je te 2014. pretrpio svoj posljednji UFC poraz. Istom se raspletu nadolazeće borbe nada brazilski majstor, javlja Fox Sports.

“Divno je biti vlasnik pojasa, biti najstrašniji čovjek na planeti. Nije to za svakoga, svi bi to htjeli biti, ali ih malo stigne do tog trenutka u karijeri. Meni to mnogo znači, ne postoji bolji osjećaj i to je nešto nevjerojatno”, kazuje Dos Santos i dodaje i šalje prijetnju Miočiću:

Cijeni Miočića

“Za to se borim. Borim se za pobjedu protiv tog momka i uvjeren sam da ću do pobjede i doći.”



Dos Santos se suzdržao od velikih riječi i uobičajenog folklora punog uvreda na račun suparnika. Izvor tvrdi da je to zato što iznimno poštuje Miočića.

“On je ozbiljan igrač. Udara jako, dobro boksa, dobar je u hrvanju. Sve o njemu znam, ali ja sam broj jedan i svaki put kad pogledam borbe u našoj kategoriji uvjeren sam da zaslužujem ponovno biti prvak. To će se i dogoditi.”

‘Dolazim po pobjedu’

A Dos Santos smatra da zna i točan trenutak kada:

“Predviđam da ću Stipu Miočić pobijediti prije kraja druge runde. Iznimno ga poštujem, ali dolazim po pobjedu.”

Američki Hrvat je u svibnju prošle godine osvojio pojas UFC-ova prvaka pobjedom protiv Fabricija Werduma, a naslov je obranio četiri mjeseca kasnije, nokautiravši Alistaira Overeema. Protiv popularnog Cigana će drugi put braniti pojas, a eventualnom pobjedom bi izjednačio rekord po broju uzastopnih uspješnih obrana naslova u teškoj kategoriji.