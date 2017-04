DOMINIRAO U BORBI, A ONDA POPIO BRUTALAN NOKAUT: Ovo je jedan od najvećih preokreta posljednjih godina

Bivši UFC izazivač Ali Bagautinov odradio je prvu borbu nakon otkaza iz najbolje svjetske promocije te je bio na drugoj strani jednog od najvećih preokreta posljednjih godina. Bagautinov je bio samo sekundu udaljen od uvjerljive pobjede, kad je spektakularno nokautiran.

Protiv Bagautinova se, na eventu promocije Fight Nights Global, borio bivši WSOF borac Tyson Nam i Bagautinov je kroz 14 minuta i 59 sekundi borbe prezentirao sve ono zbog čega je svojevremeno došao do prilike napasti UFC naslov, javlja Fight Site.

Tyson Nam (USA) KO's Ali Bagautinov pic.twitter.com/vyiCuH2Sbs — Jolassanda (@Jolassanda) April 28, 2017

No, u posljednjoj sekundi borbe je napravio jedan krivi korak, što se rezultiralo prilikom da njegov protivnik pogodi high kick točno u njegovu glavu. Bagautinov je pao, oglasio se zvuk za kraj borbe, no ruski borac nije bio u stanju ustati i otići do svog kuta te je tako poražen nokautom u ovoj borbi.