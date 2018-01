ČOVJEK KOJI JE TOLIKO OMALOVAŽAVAO MIOČIĆA STAO PRED KAMERE I NAPOKON PRIZNAO ONO ŠTO SVI ZNAJU: ‘Teško je reći da Stipe nije najbolji svih vremena’

White je upitan je li Miočić najbolji UFC-ov teškaš svih vremena

Iako ga je Dana White, čelni čovjek UFC-a, svojim izjavama prije meča gurao u stranu trudeći se napraviti mjesta za svog novog miljenika Francisa Ngannoua, a uostalom radio je to i u prijašnjim mečevima novčanim isplatama dokazujući da ga ne smatra jednakim ostalim elitnim borcima koje, usput, aktualni prvak nizao, morao je sada prvi čovjek prestižne MMA promocije priznati ono što rezultati kazuju – Stipe Miočić je najbolji.

Statistika je jasna

Nakon što je priznao da je Miočić izgledao odlično u borbi koju je kontrolirao svih 25 minuta, pogodio suparnika nizom snažnih udaraca i izjegao najjače Ngannouovo oružje, White je bio primoran odgovoriti na pitanje može li se američko-hrvatskog borca smatrati najvećim teškaškem ikad.

“Kada imate takvu statistiku u obrani pojasa, bolju od ikoga ikad prije, teško je ne zvati ga najboljim”, izjavio je White.

Duboke vode

Upitan je White i za komentar Ngannouove silazne putanje u borbi. Ono što se očekivalo, Miočić je i dokazao – kako je borba odmicala tako je kamerunsko-francuski borac počeo padati, očito nespreman na svih pet rundi.

“Prije dva tjedna je otišao u Francusku. Ne znam što je tamo radio, ali sam siguran da je trenirao, no nisam siguran da je to bio njegov dobar potez. Bio je to njegov prvi veliki event, a Stipe je već prolazio ovakve stvari. Stipe je atleta, raznovrstan je borac i očekaivao sam da će ga rušiti i odvesti u duboke vode, tamo gdje još prije nije bio.”