CRO COP SE OGLASIO PRIJE POLUFINALA: ‘Baruto je ogroman čovjek, ali ja imam brzinu i borilačko umijeće’

Pred Mirkom Filipovićem je uzbudljiv kraj 2016. godine. U subotu ga čeka polufinale, a moguće i finale Rizinova Grand Prixa u Japanu.

Nešto poslije 7 sati po hrvatskom vremenu borit će se protiv Estonca Kaida Baruta Höövelsona, a ako pobijedi, nekoliko sati kasnije ga čeka bolji iz okršaja između Iranca Amira Aliakbarija i Rusa Valentina Moldavskog.

‘Vjerujem u sebe’

Mirka u petak nije bilo na neobaveznom sučeljavanju, radije je iskoristio dan za odmor uoči okršaja priotiv 180 kilograma teškog bivšeg sumo-borca Baruta.

“Vjerujem u sebe, vjerujem da ću proći Baruta iako je to ogroman čovjek od 180 kilograma i dva metra visine”, rekao je Cro Cop u razgovoru za Gol.hr.

“Na mojoj su strani brzina i borilačko umijeće. On je iznimno jak čovjek, dolazi iz suma i pokušat će me baciti dolje. Moje je da mu to ne dopustim”, dodao je Filipović.