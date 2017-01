CRO COP OTVORIO DUŠU: ‘U meni će uvijek gorjeti vatra, ali dođe vrijeme kada morate reći dosta’

Umirovljeni hrvatski specijalist za mješovite borilačke vještine Mirko Filipović gostovao je u emisiji The MMA Hour voditelja Ariela Helwanija. Pričao je o osvajanju Rizinova Grand Prixa i odluci da ode u mirovinu.

Filipović je na Staru godinu u japanskoj Saitama Areni s 42 godine na leđima postao osvajač Rizinova turnira. U finalu je svladao Iranca Amira Aliakbarija i došao do lijepog uspjeha kojim je, pokazalo se, okončao karijeru. Po povratku u Hrvatsku je, naime, objavio kako odlazi u sportsku mirovinu jer zbog narušenog zdravlja više nije u stanju pratiti ritam koji zahtijeva slobodna borba.

‘Jednom borac – uvijek borac’

“Na žalost, istina je. Dođe vrijeme kada morate reći dosta. Puno je ozljeda, trening uzrokuje bol. Trening mi inače donosi zadovoljstvo. Ostavio sam vrata otvorena za oproštajnu borbu, ali ne znam kako će proći operacija i rehabilitacija. S tom borbom ili bez nje, moja karijera je gotova. Moram reći dosta. Nije samo koljeno u pitanju. Imam obitelj, sinove, ovo je stresan biznis. Iako će u meni uvijek gorjeti ta vatra, dođe vrijeme kada morate reći dosta. Ovo je bio najteži trening kamp do sada, izdržljivost mi je na odličnom nivou. No, uzimao sam antibiotike da ne dobijem upalu, cijedio sam koljeno iglom, a to koljeno nikada neće biti isto. Tek ćemo vidjeti kakva me operacija čeka. No to je to”, rekao je Cro Cop Helwaniju, a izjavu prenosi portal Profightstore.

Zanimljivo, Mirko je otkrio kako bol u koljenu zapravo ne osjeća samo kada je u ringu.

“Da vam kažem iskreno, u borbi ne osjećam bol, usred borbe me ne muči koljeno, ali prije i poslije borbe, kao i ujutro, osjećam bolove. Mnogi prvaci ne uspiju napustiti sport kao pobjednici, ne znaju kada stati. Mislim da mnogi žele vidjeti oproštaju borbu, ali smatram kako je neprocjenjivo otići iz sporta na nizu pobjeda. Znam da sam više puta rekao da sam gotov, jednom borac – uvijek borac – ali ovo je najbolji način za odlazak, otići kao prvak i pobjednik je neprocjenjivo.”

‘Briga me za Wanderleija’

Cro Cop se u četvrtfinalu Rizina trebao boriti protiv starog poznanika Wanderleija Silve koji je iznenada otkazao meč. Mirko je burno reagirao na društvenim mrežama.

“Da to sam ja pisao, nije to inače moj stil. No vjerujte mi, znao sam, znao sam! Zašto je održao onaj govor i zašto je pristao na borbu kada je znao nikada neće ući u ring? Znao sam da zna da se ne planira boriti. Išao je na drugi kontinent da se pojavi kao gost na Bellatorovoj priredbi, a usred trening kampa je bio. Nitko to ne bi učinio, nitko! No King Mo je puno opasniji protivnik i sretan sam što su njega stavili za protivnika. Briga me za Wanderleija sada, ne želim pričati o njemu. Želim mu sve najbolje, želim mu brz oporavak ako je još ozlijeđen. To je sve”, zaključio je Filipović.