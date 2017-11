Japanac Tsuyoshi Kohsaka, borac poznat po tome što je nanio prvi poraz u karijeri velikom Fjodoru Jemeljanenku, poznato je već, bit će suparnik Mirku Filipoviću u borbi u Rizinovoj organizaciji koja će se održati zadnjeg dana u godini u Japanu.

Hrvatski majstor borilačkih vještina otkrio je za NovuTV što zna o 47-godišnjem suparniku čiji je profesionalni omjer 27 pobjeda, 19 poraza i dvije borbe s neodlučenim ishodom.

“On je jedan od njihovih najvećih boraca ikada. Pobijedio je Fjodora u njegovim najboljim danima no to je bila posjekotina, tehnički nokaut. Sjećam se legendarnog njegovog meča sa Huntom. Hunt ga je uspio svladati tek u drugoj rundi. Vratio se prije dvije godine u meču s Jamesom Thompsonom i nokautirao ga. Podcijenit ga neću sigurno, ali da sam veliki favorit – jesam. Kamp je odličan, nema ozljeda to je to”, siguran je Cro Cop koji nastavlja analizu suparnika i dodaje kako Japanac nije bio prvi izbor:

“On je judaš po vokaciji, voli rušiti i udaviti ljude. Ali, ne libi se udariti, pa Thompsona je nokautirao. Imao je borbu protiv Baruta prošle godine. Kažem, on je uskočio kao neka alternativa. Njih je nekoliko odbilo.”