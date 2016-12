CRO COP ‘OPRAO’ SILVU: ‘Biti kukavica jest nešto najgore, a on je mali miš’

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Filipović odradio je druženje s novinarima u Japanu pred četvrtfinale Rizinova openweight turnira u kojem će se ogledati protiv Muhammeda Lawala, znanog i kao King Mo.

Nakon što je kazao da je u dobroj formi pred ogled protiv suparnika koji je prošle godine i slavio ukupnu pobjedu na ovom turniru, Cro Cop se morao još jednom osvrnuti na suparnika s kojim se zapravo i trebao boriti. Niti ovaj put o Wanderleiju Silvi nije imamo lijepe riječi.

“Dobio sam sad jačeg suparnika no što je Wanderlei, prošlogodišnjeg pobjednika. I to je dobro. U posljednjoj fazi karijere želim se boriti protiv top-boraca. Wanderlei Silva je tek mali miš na kojeg ne želim trošiti niti riječi niti vrijeme. Biti kukavica je nešto najgore”, kazao je Filipović koji je potvrdio da je spreman za dvoboj protiv ‘dobrog borca’ Lawale riječima da ‘kad ne bih imao strategiju, ne bih sada ovdje niti sjedio” i dodao da će, bude li se nastavio boriti, to činiti baš u okviru ove organizacije:

“Definitivno ću se boriti u Rizinu, budem li se i dalje borio. Ovisit će o turniru, rezultatu, mogućim ozljedama…, ali Rizin je jedina opcija.”



Dodao je Filipović i da mu više odgovaraju turniri s nekoliko borbi po večeri budući da je onda u pitanju i samo jedno putovanje na udaljenu destinaciju i jedne pripreme, te uz osmijeh dodao:

“I umjesto tri konferencije za novinare s dosadnim pitanjima moram odraditi samo jednu konferenciju s dosadnim pitanjima.”

Što je još rekao vezano uz borbu koja je na rasporedu 29. prosinca pogledajte u videu:

Borbe 29.12. 2016.:

1. Satoru Kitaoka – Daron Cruickshank

2. Kanna Asakura – Alyssa Garcia

3. Vadim Nemkov – Alison Vicente

4. Yusuke Yachi – Mario Sismundo

5. Tatsumitsu Wada – Kai Kara-France

6. Yuki Motoya – Allan Nascimento

7. Kazuyuki Miyata – Andy Souwer

8. Tenshin Nasukawa – Nikita Sapun

9. Rin Nakai – Kanako Murata

10. Valentin Moldavskij – Szymon Bajor

11. Amir Aliakbari – Heath Herring

12. Baruto – Tsuyoshi Kosaka

13. Mirko Filipović – Muhammed Lawal