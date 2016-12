CRO COP O ONIMA KOJI GA OMALOVAŽAVAJU I PODCIJENJUJU: ‘Ma zaboli me patak za takve ljude’

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović na Badnjak je odletio prema Tokyju.

Cro Cop, Stipe Drviš i ostatak njihovog tima prvo su se zaputili iz Zagreba u Munchen u kojem su imali presjedanje za Japan u kojem će provesti čitav sljedeći tjedan spremajući se za borbu četvrtfinala Rizinovog Grand Prixa protiv Muhammeda “King Mo” Lawala koja je na rasporedu 29. prosinca u Saitama Areni.

Nikad duža veza za Japan

U Munchenu su čekalo dugih šest sati. I sam je Mirko priznao da nikad duže nije čekao vezu za Japan. No, vrijeme su kratili kartajući šnaps, a Filipović je u jednom trenutku čitao i novine i portale.



Naravno, naša hrvatska družina “omastila je brk” s poznatim njemačkim kobasicama, kolačima i cijeđenom narančom, kako je Drviš otkrio putem Facebooka.

Mirko se žali na pisanja hrvatskih medija

No, u trenutku čekanja leta za Japan, Mirko se, umoran od čekanja aviona, putem društvenih mreža odlučio obratiti svojim fanovima i otkriti što ga smeta. Onako iskreno, u svom stilu.

Filipovića su iznenadila pisanja i prenošenja njegovih intervjua i stvari o njemu od strane pojedinih hrvatskih medija.

Odnosno, kako je on to putem svog Facebook profila napisao “ne može se načuditi amaterizmu, neprofesionalnosti i zluradosti pojedinih novinara”.

Zli jezici i dežurni internet kritičari

Isto tako, hrvatsku borilačku legendu zasmetali su i zločesti komentari dežurnih kritičara na portalima i općenito internetu, popularno zvanih “internet ratnika”.

Naime, postoje pojedini “zli jezici” koji omalovažavaju Mirka i njegove pobjede, ističući kako je njegovo vrijeme prošlo, da se bori s anonimusima i samim time blati svoje cijenjeno ime u borilačkom svijetu i narušava ugled koji ima, poručuju mu da ode u mirovinu, da se ne sramoti, da je bolje da ga se pamti kao legendu itd.

Takav je slučaj bio i nakon Mirkove ekspresne pobjede u 1. kolu Rizin Grand Prixa protiv Hyun Man Myunga, o čemu smo i mi pisali.

“Čitam stvari koje nikada nisam rekao, čitam neke portale koje prenesu moju izjavu ili intervju i koji naravno namjerno iskrive moju izjavu i koja dobije potpuno drugi kontekst. Kažem doslovno ovo ‘bolje King Mo nego neku kantu iznabijati’ da bi to postalo ‘bolje King Mo nego kanta koju mogu iznabijati’. Što hoće reći da samo kante mogu pobijediti. Naslov nakon drugog intervjua glasi ‘jos ne vidim kraj, ovu je drogu teško ostaviti’. Iako sam rekao da su borbe droga koju je teško ostaviti ali da je kraj blizu i da će eventualne borbe poslije ovog turnira ovisiti prvo o stanju tjelesnom, prvenstveno koljena, a onda i rezultata na ovom turniru. Morat ću svakako na još jednu operaciju koljena da mi ugrade umjetnu hrskavicu jer trpim bolove kod intezivnih treniga i pitanje je koliko priprema jos mogu odraditi s takvim koljenom, a nakon te operacije nema nazad. Da ne spominjem da je novinar pomiješao imena boraca i nadrobio stvari koje nisam rekao. Nabijem ja takvo novinarstvo, s oproštenjem. Naslov intervjua koji sam dao na jednom portalu je glasio ‘naguzili su me kao zadnjeg kretena’ je svakako neprimjeren naslov, bez obzira što ja to jesam rekao u razgovoru. Ali, od pola sata razgovora to izvući i staviti u naslov je blago rečeno nekorektno. I takve stvari se 20 godina ponavljaju. I sjećam se prije točno 20 god kad sam išao u Japan, naslov u jednim novinama je glasio ‘ako osvojim naslov posvetiti ću ga Ivanu Jarnjaku!’ Čitam i ne vjerujem. Niti sam tog čovjeka spomenuo, niti mi je on išta predstavljao u životu da bi mu ista posvećivao. Ali novinaru se to učinilo zgodnim jer sam bio djelatnik Mup-a, a on ministar. I takav kretenski naslov stavi. Strava. I onda kad odbijam kontakt s novinarima, onda sam ovakav i onakav, bahat, umišljen i što sve ne. A takvih stvari je bilo jako puno. Što se tiče dežurnih komentatora koji vole omalovažiti i podcijeniti sve i svakog, ma zaboli me patak za takve ljude. Previše godina imam da bi se zamarao sa likovima koji da imaju gram mozga, ne bi palamudili i pisali gluposti po internetu već bi gledali svoja posla, bili sretni sa svojim zivotima i nebi se zamarali sa tudjim. Ali ne želim navlačiti na sebe negativnu energiju tih ljudi. I to je sve. Nisam uopće ljut ni bijesan da ne bi opet bili naslovi tipa ‘bijesni Cro Cop se obračunao sa.. bla bla bla… Samo sam umoran i od čekanja, a i od ovakvih stvari koje sam spomenuo”, napisao je Filipović na svojem Facebook profilu.

Bio Mirko ljut na novinare ili ne, mi mu od srca želimo da se plasira u polufinale Rizinovog Grand Prixa koji je na rasporedu 31. prosinca na Staru godinu.

Ako je tko zaslužio trofej na zalasku karijere, zbog svega što je ostvario u karijeri i svega što je prošao, onda je to upravo Cro Cop.