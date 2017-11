CRO COP JE DOKAZAO TKO IMA NAJČVRŠĆU BRADU: ‘U Prideu ih je bolio ku***! Morate razumjeti koliko je to ludo’

Borbe između Mirka Cro Cop Filipovića i Marka Hunta održane 2005. godine prisjetio se UFC-ov komentator Joe Rogan, preciznije podsjetio je na najjače oružje hrvatskog borca dokazujući da je najčvršću bradu svih vremena imao upravo novozelandski majstor samoanskih korijena.

Osim što je fasciniran čvrstoćom Hunta, Rogan je, navodi Fightsite.hr, začuđeno komentirao i činjenicu da je u borbi bilo dopušteno da Mirko nosi hrvačke tenisice.

“Hunt je u najboljim danima imao najčvršću bradu svih vremena. Cro Cop ga je ‘high kickom’ čisto pogodio u glavu, a Hunt je na trenutak samo malčice zateturao (smijeh). Taj udarac bi uništio ljude. Nakon Cro Copovog ‘high kicka’ većina ljudi je išla na spavanje”, podsjeća Rogan dodajući:

“Ali postoji snimka. Poprilično sam siguran da je Cro Cop nosio tenisice. Da. To je ludo. Dopustili su Cro Copu da kick-boksa u tenisicama. U Prideu ih je bolio ku***. Vidiš, pogodi ga u glavu i ovaj samo malo zatetura i to je to. To nije normalno! Morate razumjeti koliko je to ludo. Ljudi, ako ne znate – to je ludo. Mirko Cro Cop šalje ljude na spavanje, a Hunt nakon njegovog udarca nije bio ni pospan. Hunt je imao najčvršću bradu.”



Snimku borbe možete pogledati ovdje.