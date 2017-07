CIJELA AMERIKA BRUJI O NAJOPAKIJEM ČOVJEKU NA PLANETU: ‘On je nevjerojatan. Nokautira likove i čisti WC-e’

Stipe Miočić, unatoč tome što je teškaški UFC prvak s dvije uzastopne uspješno odrađene obrane, i dalje radi kao vatrogasac i, pazite sad ovo, čisti WC-e u vatrogasnoj postaji.

Miočić je do sada zaradio mnogo novca s kojim može pristojno živjeti do kraja života. Unatoč tome što do sada, ruku na srce, nije bio plaćen kao prvak. Što zbog toga što nije marketinški isplativ (nije showmen poput, primjerice, McGregora), što zbog očite kronične škrtosti predsjednika UFC-a Dane Whitea.

No, “naše gore list” ostao je s dvije noge na zemlji. Nije poletio u nebesa. I dalje radi kao vatrogasac i svakodnevno naporno trenira.

Vatrogasac iz Clevelanda

“Počašćen sam zbog tolike pozornosti koju dobivam. Ne smatram se boljim od ostalih, samo zato jer sam u nekom pozitivnom nizu. ‘Trash talk’ i te stvari, to se meni ne da. Umara me. Držim stvari jednostavnima. Radim kao vatrogasac, udaram ljude u lice i živim svoj život”, kazat će Stipe Miočić.



USA Today u srijedu je donio tekst o Miočiću pod nazivom: “Stipe Miočić je UFC prvak koji također čisti WC-e radeći kao vatrogasac”.

Amerikanci u posljednjih 14 mjeseci, koliko Miočić drži teškaški UFC pojas, s puno više pozornosti pišu o “vatrogascu iz Clevelanda”. To nije niti čudno ako se uzme u obzir da se već sad vode rasprave da je Stipe jedan od najvećih UFC teškaša svih vremena, a na dobrom je putu da postane najveći živući ikad. Za to mu treba i treća uzastopna obrana naslova, što nikad u povijesti “kraljevske” teške kategorije u UFC-u nikome nije pošlo za rukom.

Ne želi dati otkaz

No, dok se Miočić sprema za ulazak u povijest, ne pada mu na pamet davati otkaz u vatrogasnoj postaji.

“To što sam UFC borac nije razlog da dajem otkaz. Volim pomagati ljudima, a nikad ne znaš kako će i kad će karijera borca završiti. Volim raditi, volim biti zaposlen. Ne želim poludjeti od dosade”, kazao je Stipe Miočić i dodao:

“Vatrogasna postaja je kao jedna velika igraonica za nas dečke. Moramo trenirati, radimo zajedno i jedni drugima čuvamo leđa”.

Miočić radi kao vatrogasac kojem je u SAD-u prosječna plaća u prosjeku 14 dolara po satu već gotovo desetljeće. Toliko, naime, ministarstvo koje zastupa vatrogasnu struku u SAD-u nije promijenilo satnicu vatrogascima u Sjevernoj Americi. Odnosno, nije je povećalo. Šefovi postaje Miočiću izlaze u susret i davaju mu koliko je potrebno vremena za treninge. Stipe je i jednom u komadu odradio smjenu od 60 sati, a i dalje radi koliko je potrebno. Ne žali se. Samo tjedan prije nego što je nokautirao Alisteira Overeema i drugi uzastopni put obranio pojas prvaka, američki Hrvat je naporno radio.

‘Nevjerojatno je koliko Stipe radi’

“Ponekad sebe i njega pitam: ‘Čovječe, što to radiš?”, kazao je Kenneth Papesh, šef vatrogasne postaje u kojoj radi Stipe.

“Nevjerojatno je koliko čovjek radi. Cijelo vrijeme je s nama i onda odjednom sjedne na avion i ode odraditi borbu. Može biti bilo gdje, raditi bilo što. Može se odmarati ili, pak, spremati za tipa koji ga hoće nokautirati. Umjesto da trenira, on je ovdje s nama i radi, pomaže, radi s hrpom likova koji imaju mu*da i zezaju se. Nikad se ne žali na ‘loše’ poslove”.

Naravno, najvažniji posao Miočiću, kao i svim ostalim vatrogascima, je spašavanje ljudskih života i pomaganje svima kojima je pomoć potrebna. Stipe živi, piše US Today, normalnim životom. U slobodno vrijeme igra bejzbol, a hrvanjem se bavi još od srednje škole.

“Stipe izgleda i ponaša se kao najnormalniji čovjek. A onda opet mirno uđe u kavez i nokautira tipove. Ma to moraš kod njega voljeti”, nahvalio je Dana White Stipu Miočića koji je pobijedio u svim najjačim borbama koje trenutačno vladaju UFC-ovom teškom divizijom. Svima osim onima s Cainom Velasquezom, američkim Meksikancem koji “muku muči sa zdravljem” i koji se još nije borio s Miočićem. UFC komisija mu još uvijek nije dala dozvolu za borbe jer, prema njima, nije sasvim zdrav.

Upravo bi MMA fanovi najviše htjeli vidjeti obračun Miočića i Velasqueza.