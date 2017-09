ČEKA LI NAS BORBA DESETLJEĆA? Boksački portal plasirao senzacionalnu tvrdnju o Stipi Miočiću i Anthonyju Joshui

Specijalizirani boksački portal ‘The Sweet Science’ analizirao je potencijalan dvoboj UFC prvaka Stipe Miočića i boksačke zvijezde Anthony Joshua. Oni tvrde da meč Joshua vs. Miočić više nije više moguć, nego vjerojatan scenarij.

Kao mogući termin meča spominju ili 2018. godinu ili početak 2019. Autor teksta Matt Andrzejewski, naime, smatra da će Joshua u budućnosti, prilikom tranzicije na američko PPV tržište, teško pronalaziti protivnike koji su zanimljivi “main stream” publici jer većina Amerikanaca nema pojma tko je aktualni WBC prvak u teškoj kategoriji Deontay Wilder ili Luis Ortiz. O samom Joshui i njegovoj slavi u SAD-u je neozbiljno i razgovarati. Ona, tvrde, ne postoji!

‘Joshua bi svakako trebao zadržati titule’

Kako bilo, borilačku javnost zanima kakva je mogućnost da se borba prema boksačkim pravilima u teškoj kategoriji između Miočića i Joshue dogodi?

“Joshua se do sad borio samo u Velikoj Britaniji. Sad ima zakazanu borbu za obranu naslova prvaka svijeta protiv Kubrata Puleva u listopadu u Cardiffu. Uzmimo scenarij prema kojem će Joshua pobijediti Puleva i onda poraziti ili Wildera ili Ortiza u Americi u proljeće 2018. godine. Joshua je favorit u svim tim borbama i svakako bi trebao zadržati titule. Očekujemo to. I dok će ti mečevi biti gledani od hard core fanova boksa, prosječan sportski gledatelj, posebno u Americi, ih neće niti primjetiti, niti će pratiti tu borbu. Zato Joshua treba ime koje je poznatije mainstream fanovima, koje je poznatije široj borilačkoj i sportskoj javnosti, a to ime je Stipe Miočić”, piše u svojem tekstu boksački portal “The Sweet Science” i ističe:

Miočić prepoznatljiviji nego Joshua prosječnom sportskom fanu u SAD-u

“Miočić ima veliku bazu navijača u SAD-u i svijetu. U ovom trenutku je prepoznatljiviji nego Joshua prosječnom sportskom fanu u SAD-u, a predstava koja je bila bolja od očekivanja, a koju je McGregor pružio protiv Mayweathera, bi pomogla da ovaj meč bude sasvim legitiman i poželjan. Jasno je da prodaja PPV-a ne bi bila tako izdašna kao borba Mayweathera i McGregora, no i dalje bi ovaj meč privukao veliku pozornost medija i navijača. Upravo to je pozornost koju Joshua treba da bi postao velika zvijezda u SAD-u preko noći. Trenutačno na dispoziciji nema niti jedno ime koje mu to može pružiti. I zato je meč Joshua vs. Miočić sada izgledan, a više nije moguć”, zaključuje se u analizi.