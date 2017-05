BOSANSKI BOMBARDER NEMA MILOSTI: Svjetski mediji oduševljeni su ovim brutalnim nokautom

Bosanskohercegovački UFC borac Damir Hadžović protekle je nedjelje briljantno nokautirao Marcina Helda u Stockholmu.

U sedmoj sekundi treće runde “Bosanski bombarder” iz Goražda je prekrasnim koljenom nokautirao Helda i tako stigao ne samo do prve UFC pobjede, nego i do bonusa večeri, javlja borilački portal Fight Site.

Svjetski MMA mediji su oduševljeni Hadžovićevom predstavom, a njegov nokaut su nazvali “kandidatom za nokaut godine”. I UFC je oduševljeno podijelio spektakularan nokaut na svojim službenim društvenim kanalima.

Inače, poljski borac Held je uoči borbe na UFC Fight Nightu bio značajan favorit unatoč dva poraza u nizu u dosašnja dva UFC nastupa. No, to nije opravdao u Octagonu protiv borca koji je debitirao u UFC-u u Zagrebu na UFC Fight Night 96 priredbi u travnju 2016. No, njegov debi bio je razočaravajući.