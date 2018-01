BAHATI NGANNOU PODCJENJUJE MIOČIĆA! Predator je ovog puta nadmašio samog sebe: Pogledajte što je sad kazao za Stipu

Američki mediji, šef UFC-a Dana White i veći dio američke javnosti više šansi daje Ngannouu, oko kojeg se digao pravi medijski hype nakon moćne, uvjerljive pobjede nad udaračem Alistairom Overeemom.

Još nas deset dana dijeli od borbe desetljeća, kako su mediji nazvali teškaški sudar u Bostonu u TD Gardenu između aktualnog UFC prvaka u kraljevskoj teškoj kategoriji Stipe Miočića (17-2 MMA, 11-2 UFC) i izazivača teškaškog pojasa Francisa Predatora Ngannoua (11-1 MMA, 6-0 UFC).

Ngannou je za većinu Amerikanaca favorit

Američki mediji, šef UFC-a Dana White i veći dio američke javnosti više šansi daje Ngannouu, oko kojeg se digao pravi medijski hype nakon moćne, uvjerljive pobjede nad udaračem Alistairom Overeemom.

Predator ima niz od deset uzastopnih pobjeda u MMA, od toga šest u UFC-u. Ako dublje ulazimo u njegov pobjednički niz, onda možemo vidjeti kako je Ngannou u posljednje četiri borbe do nokauta došao unutar prve runde. Ekspresno, tako davši do znanja da “želi ono što mu je suđeno, što mu pripada”, kako će i sam kazati kad govori o pojasu prvaka.

Kamerunac s francuskom putovnicom postao je prava zvijezda slobodne borbe. Njegove fizičke predispozicije izuzetno su velike. Ngannou je fizički moćan borac s razornim udarcem. Smatra se kako je njegov udarac najjači u UFC-u.

Stipe bivši NCAA hrvač i Golden Gloves boksač

No, je li Francis Ngannou uistinu tako moćan borac ili se radi samo o velikoj UFC prevari? Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Kako bilo, Ngannou je u razgovoru za MMAJunkie ustvrdio da ima prednost naspram Miočićem u svakom pogledu i tako ponovno u prvi plan gurnuo svoju popriličnu samouvjerenost i, možemo to reći, bahatost. Kao da se ne bori protiv prvaka nego protiv nekog drugorazrednog borca…

Jer, Ngannou je sa MMA počeo prije par godina, a Stipe je bivši NCAA hrvač i Golden Gloves boksač. Kompletniji je i iskusniji borac od Ngannoua koji je, pak, uvjeren da je bolji od Miočića u svim aspektima slobodne borbe…

“Naravno da je Stipe dobar hrvač, ali uz malo moje tehnike, plus moja snaga… Mogu završiti ovaj meč gdje god želim, kada god želim. Svaku stvar koju će pokušati protiv mene ću zaustaviti. Postavit ću mu zamke, a on će se sam uhvatiti u jednu od njih”, objašnjava Ngannou.

‘Najopasniji čovjek na planeti’

Pobjedniku će pripasti i etiketa “najopasnijeg čovjeka na planeti” koju je do sada u svom vlasništvu imao hrvatsko-američki borac. Ngannou silno želi taj nadimak jer vjeruje da se radi o bitnoj stvari…

“Da, to je jako bitno. Ne možeš kazati kako to ne znači ništa. Dakako da je bitno, ali isto tako to je samo jedan korak. Sve što činim je samo jedan korak u nizu onog što želim ostvariti. Što ću napraviti”, istaknuo je Francis Ngannnou i dodao:

“Ne želim samo pobijediti Miočića i postati prvak. To onda nije za mene gotovo. Želim učiniti nešto stvarno posebno. Ne znam što, ali nešto što do sada nitko nije napravio.”

Ngannou želi ispisati UFC povijest, a na korak od toga upravo je Stipe. Naime, ukoliko naše gpre list pobijedi i u trećoj uzastopnoj obrani naslova prvaka u teškoj kategoriji, za rukom će mu poći nešto što nikome nije pošlo do sada. Stipe će time postati najuspješniji i najbolji teškaš u povijesti UFC-a.