‘AFERA PUPEK’: Osvanula snimka još jednog sumnjivog meča sina hrvatskog poduzetnika! ‘Uništili su mu karijeru’

15:43 22.02.2017

Puno je prašine podigao meč u kojem je Luka Pupek proteklog vikenda u Westinu svladao Jean-Michela Hamilcara i okrunio se pojasom mediteranskog WBC prvaka.

Veliki je broj onih koji su odmah po završetku sporne borbe javno kritizirali borbu za koju smatraju da je namještena, a odluka HRT-a da ovaj meč koji je u subotu bio održan na manifestaciji “Zagreb Boxing Explosion” u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin, izazvala je reakciju onih koji smatraju kako je Luka Pupek, sin hrvatskog poduzetnika i vlasnika “Auto Pupek” Marija Pupeka, dobio nezaslužen publicitet na javnoj televiziji.

Pokrovitelji borbe Kolinda Grabar Kitarović i Milan Bandić

Pokrovitelji borbe bili su predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Stoga, u javnosti se pojavila priča kako se ovog mladog boksača, inače sina poduzetnika Marija Pupeka, nezasluženo gura na štetu ostalih talentiranih mladih boraca u Hrvatskoj koji su zaslužili pojaviti se na javnoj televiziji prije Pupeka, boksača za kojeg vjerojatno do sada nije znalo previše ljudi.

Net.hr je također pisao o ovom slučaju i doznao kako je ova čitava afera šokirala Luku Pupeka koji je u utorak još bio na liječničkim pretragama zbog “tih lakih udaraca”, kako nam je izvor blizak 18-godišnjem boksaču kazao.

Afera iz 2015. godine

Sva ta strka oko nastupa Luke Pupeka na površinu je izvukla i jednu aferu iz 2015. godine, na koju su u žaru svih ovih zbivanja redakciji Fight Sitea odlučili ukazati iz tima profesionalnog bosanskohercegovačkog boksača Nikole Ivkovića.

Naime, kako spomenuti borilački portal ekskluzivno piše, Nikola Ivković, inače širim masama nepoznati borac iz Banja Luke bio je peti po redu protivnik s kojim se Pupek susreo u svojoj profesionalnoj karijeri.

Dogodilo se to 31. listopada 2015. godine u sklopu Opatija Fight Night 6 priredbe u sportskoj dvorani “Marino Cvetković” u Opatiji. Bio je to dvoboj u kojem se Ivković, prema mišljenju njegovog tima, pokazao kao bolji borac, no sudac je procijenio kako je neriješeni ishod najispravnija odluka.

No farsa nije prestala nakon borbe, nego je dobila svoj nastavak. Naime, Fight Site piše kako je na Boxrecu, najpoznatijoj stranici za vođenje statistika i evidencija o događajima iz profesionalnog boksa na koju se referira čitav profesionalni boksački sport, osvanuo je rezultat dvoboja, ali je upisan kao Pupekova pobjeda. Jednom kada su za to saznali, iz Ivkovićevog su tima kontaktirali Boxrec te je nepravda ispravljena, ali samo privremeno, jer se nekim čudom rezultat ponovno iz neriješenog vraća u pobjedu mladog hrvatskog borca.

Ishod prepravljen u neriješeno, a za par dana promijenjen u pobjedu

Gordan Žorić, Ivkovićev trener, požalio se Fight Siteu da je njegov prijatelj Adnan Žilić poslao mail u Englesku gdje se upisuju borbe te je uz žalbu priložio nekoliko fotografija. Ishod je bio prepravljen u neriješeno, no za par dana vraćen je u pobjedu Pupeku, kazao je Žorić.

Žorić se osvrće i na moć novca koji ima moć u profesionalnom boksu. Kazao je i kako su on i njegov tim jako ogorčeni, ali kako oni tu ne mogu ništa jer smatraju da Pupek i njegov tim sigurno imaju jače veze i mogu raditi što god požele.

Također, Žorić dodaje i kako on osobno nema ništa protiv Luke Pupeka i kako neće završiti dobro čim dobije ozbiljnog protivnika.

Ivkovića rasplet potpuno shrvao

U razgovoru s oštećenim Ivkovićem Fight Site je saznao kako ga je ovakav rasplet potpuno shrvao i potjerao natrag u amaterske vode. Nakon doživljene nepravde i nemogućnosti da istu ispravi, mladi boksač se odlučio povući iz profesionalnog boksa. Meč s Pupekom mu je do dana današnjeg ostao posljednji kojeg je odradio kao profesionalac.

Da optužbe iz Ivkovićevog tima nisu neutemeljene, nego potpuno točne, dovoljan je jedan pogled na video (1:00) i fotografije koje su ustupljenje spomenutom portalu kao dokaz na originalan rezultat.

Kako bi se saznalo više informacija o spornom meču, kontaktirani su i organizatori OFN 6 priredbe koja je ugostila taj meč. Radi se o Opatija Fight Clubu, poznatom hrvatskom kickboxing kolektivu koji godinama organizira manje i srednje borilačke evente.

Iz OFC-a su odgovorili na upit te usmjerili na Hrvatski savez profesionalnog boksa. Ta je udruga, naime, bila odgovorna za sporni meč na njihovoj priredbi, te su oni i prijavljivali rezultat dvoboja BoxRecu.

I tu se dolazi do nečeg interesantnog. Naime, osnivač i glavni čovjek Hrvatskog saveza profesionalnog boksa je Harry Gorian, čovjek koji stoji iza Zagreb Boxing Explosiona u zagrebačkom Westinu protekle subote i koji stoji iza dvoboja Pupek protiv Hamilcara.

Gorian je Pupekov promotor i lice koje ga je dovelo do pojasa mediteranskog WBC prvaka. Upravo je Gorian u utorak potpisao priopćenje u kojem odbacuje sve optužbe za namještanje meča na Zagreb Boxing Explosionu, o čemu je Net.hr prvi izvjestio.

Branko Vidmar – nepostojeći supervizor

Stranica Boxrec kontaktirana je kako bi se dobilo nešto više informacija i pokušalo otkriti koji su bili temelji za promjenu sporne odluke. Odgovor je stigao vrlo brzo.

Iz Boxreca promjenu ishoda opravdavaju akcijama supervizora koji je promijenio rezultat zbog tvrdnji da je sudac morao prekinuti meč zbog učestalih upozorenja Ivkoviću, ističe Fight Site. Zanimljivo, ali supervizor u tom meču bio je stanoviti Branko Vidmar. I sad, pazite ovo. Vidmar je kazao kako on nema nikakve veze s profesionalnim boksom još od 2000. godine?!

“Nisam bio supervizor u tom meču”, tvrdi Vidmar koji je danas u potpuno drugom poslu. Čovjek se, naime, bavi pčelarstvom te je predsjednik Udruženja pčelarskih udruga PGŽ.

To znači da je netko Vidmara bez njegovog znanja prijavio kao supervizora ovog spornog meča, a vrlo vjerojatno je njegovo ime iskorišteno i za prijavljivanje nekih drugih profesionalnih boksačkih mečeva i njihovih rezultata.