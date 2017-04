KLOPP ŽESTOKO UDARIO PO UEFI: ‘Da su u autobusu bili ljudi koji su odlučivali o utakmici, ona se ne bi igrala’

Trener Liveproola i nekadašnji prvi čovjek stručnog stožera Borussije Dortmund, Jurgen Klopp, progovorio je o napadu na njegovu bivšu momčad.

“Jasno je koliko mi je teško zbog toga. Ne znam niti sam koliko sam puta bio u tom hotelu s momčadi i prošao tim putem. Puno mojih prijatelja bilo je u tom autobusu. Stvarno sam bio zabrinut i preplašen zbog njih. U prvom trenutku je izgledalo da nije ništa ozbiljno, ali što je dolazilo više informacija stvari su izgledale ozbiljnije”, kazao je Nijemac koji je s Borussijom osvojio dva naslova prvaka.

“Brzo sam stupio sam u kontakt s ljudima iz kluba, ali ih nisam htio zamarati s puno pitanja. Kao i ostatak svijeta slušao sam informacija iz medija. Posljednja stvar o kojoj sam razmišljao u tom trenutku bila je utakmica”, kazao je Klopp.

“Gledao sam susret i bio sam jako ponosan na Dortmund. Navjiači su napravili sjajnu atmosferu, ali iako su pokušali dati sve do sebe za vrijeme i poslije utakmice vidio sam njihova lica koja su odavala da su u šoku i to mi je bilo stvarno teško”, ispričao je trener Liverpoola.



Thomas Tuchel izjavio je poslije susreta da utakmica nije trebala biti odigrana dan poslije napada, s čim se slaže i Klopp.

“Trebat će im neko vrijeme kako bi to ostavili iza sebe i i siguran sam da su ljudi koji su odlučivali o tome bili u tom autobusu, utakmica se ne bi igrala. Nitko tko nije tamo ne može zamisliti kako je to izgledalo. Međutim utakmica je odigrana i to je prošlost. Sada im preostaje nekoliko dana kako pokušali naučiti živjeti s time”, rekao je Klopp.

Najavio je, inače, da će Steven Gerrard iduće sezone preuzeti momčad do 18 godina.