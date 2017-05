KLADIO SE NA KLIČKA, A SAD SE NAKLONIO NOVOM KRALJU: ‘Ovaj meč promijenio je svijet boksa’

Jedan od najboljih boksača svih vremena Amerikanac Mike Tyson pohvalio je britanskog boksača Anthonyja Joshua koji je u sjajnom meču nokautirao Vladimira Klička.

Britanac je ukrajinsku legendu srušio u 11. rundi sjajne borbe i postao IBF, WBA i IBO prvak svijeta.

‘Prije meča prognozirao sam Kličkovu borbu’

“Bila je to sjajna borba. Prije meča sam prognozirao Kličkovu pobjedu. Mislio sam kako će Joshua malo skakutati i izgubiti, ali me iznenadio. Sjajno se borio. Pokazao je srce. Nitko do sada to nije učinio Kličku,” kazao je Tyson.

"That one fight changed boxing." Mike Tyson gives ESPN his verdict on Anthony Joshua 👊🏼https://t.co/pNWS5xqn4L pic.twitter.com/ZUTKgXdmUV — ESPN UK (@ESPNUK) May 4, 2017

Legendarni ‘Iron Mike’ smatra kako će Joshua promijeniti budućnost boksa.

“Nakon takve borbe i pobjede sasvim sigurno doći će do promjena u boksu. Sada više neće biti u naslovnim ulogama ‘mali’ boksači kojima je smo do zarade,” smatra Tyson.

Anthonyju Joshui je to bila 19. pobjeda u karijeri u isto toliko profesionalnih borbi, a svaku je borbu dovršavao nokautom.