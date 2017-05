KEK PROGOVORIO O PRIMAMLJIVOJ ZVEZDINOJ PONUDI: ‘Ugovor s Rijekom imam još pet tjedana…’

Prošlog vikenda u regiji je odjeknula informacija kako Matjaž Kek na kraju sezone preuzima Crvenu zvezdu. Doduše, to se moglo protumačiti i kao pokušaj destabilizacije Riječana koje slovenski trener vodi prema prvom naslovu…

Nakon svega, oglasio se Matjaž Kek.

“Svi znaju moj odgovor na priču koja se pojavila. Imam ugovor s Rijekom do 15. lipnja, a dokle god imam ugovor, nema pregovora i razgovora o ostalima”, kazao je slovenski stručnjak.

‘Želim živjeti i raditi u Rijeci’

No, početkom godine klub s Rujevice objavio je kako je s Kekom produljio ugovor do 2021. godine. Očito se to produljenje aktivira nakon isteka ove sezone…



U emisiji Radio Rijeke “Pod stijenama Kantride”, Kek je svojom izjavom pokušao umiriti navijače kluba s Kvarnera.

“Želim raditi i živjeti ovdje. Dok imam ugovor s klubom, ne bih si dozvolio pregovarati s drugima, zbog svog karaktera, stožera, igrača, a posebno navijača”, izjavio je trener Rijeke.

U međuvremenu se pojavila i informacija kako je Milko Đurovski preuzeo Crvenu zvezdu koja je u zavšrnici prvenstva, porazom u “vječitom derbiju”, a zatim i od Voždovca, prepustila vrh ljestvice Partizanu.

Rijeka na +5 četiri kola prije kraja

Četiri kola prije kraja, Rijeka ima pet bodova više od Dinama, veliku prednost prosula je porazom protiv Lokomotive u prošlom kolu. Kekova momčad ima teži raspored od Dinama s kojim je čeka obračun u posljednjem kolu. Sljedećeg vikenda igra se Jadranski derbi na Rujevici, Rijeci u goste dolazi Hajduk. Zatim Kekova momčad gostuje u Koprivnici kod Slavena Belupa, a onda je uoči utakmice s Dinamom, domaćin Cibaliji.