ŠOK NA RUJEVICI! KEK PONUDIO OSTAVKU NAKON PORAZA OD OSIJEKA: ‘Vrijeme da sjednem s odgovornima i vidimo što će biti dalje’

U posljednjem susretu 13. kola Prve HNL Osijek je na Rujevici pobijedio Rijeku 2-1. Bila je to prva pobjeda Osijeka u Rijeci nakon sedam godina i 13 uzastopnih poraza u prvenstvu i kupu.

“Žao mi je što se nije naplatio naš trud u nastavku utakmice, jedna naša pogreška i jedna majstorija odlučili su utakmicu. Ovo je sada već previše poraza a zna se tko je odgovoran za to. Mislim da je vrijeme da sjednem s odgovornima u klubu i vidimo što će biti dalje, rekao je Kek, javlja Radio Rijeka.

OSIJEK DRUGI PUT U SEZONI SRUŠIO RIJEKU: Bočkaj golčinom utišao Rujevicu, Dinamo otišao na +6

“Ja preuzimam potpunu odgovornost za previše poraza ove sezone, moramo pričati, a sve će te saznati uskoro”, dodao je.



Potom je odgovorio na pitanje znači li to da će ponuditi trenerski mandat na raspologanje.

“To je također jedna od opcija”, završio je.

Zoran Zekić bio je, očekivano, zadovoljan pobjedom na Rujevici.

“Zahtjevna utakmica koju smo i očekivali na Rujevici. Uspjeli smo u stvarima koje smo pripremali prije utakmice, anulirali smo Rijeku u tim njihovim ulascima u međuprostore te igru po bokovima i mislim zasluženo došli do pobjede. Prije tjedan dana smo odigrali puno bolje u Maksimiru pa nismo došli do pobjede, sada smo u tome uspjeli i to je nogomet”, rekao je Zekić.

Rijeka sada zaostaje šest bodova iza Dinama i ima 25 bodova dok Hajduk i Osijek imaju po 24 boda. U sljedećem kolu aktualni prvaci gostuju na Maksimiru.