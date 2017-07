KEK POJASNIO IZJAVU KOJA JE MNOGE OSTAVILA U NEVJERICI: ‘Salzburg? Lete po terenu, ali nisu vanzemaljci’

Izuzetno teška utakmica, na kraju smo dobili što je najvažnije. Istina je da smo pobijedili, ali kao trener Rijeke danas nisam sretan. Za mene je ovo jedan od težih momenata otkad sam u Rijeci, izjavio je Matjaž Kek nakon 4:1 pobjede nad Rudešom u drugom kolu hrvatskog prvenstva te napustio konferenciju za novinare.

Utakmicu je uz rezultat obilježila šutnja Armade iz protesta prema policiji i redarima koji su se obrušili na njih u susretu prvog kola protiv Slaven Belupa.

KEKOVA IZJAVA OSTAVILA MNOGE U NEVJERICI: ‘Nisam sretan, za mene je ovo jedan od težih trenutaka otkad sam ovdje’

“Mislim da sam jasno rekao što mislim. Ne mislim danima o tome raspravljati i pojašnjavati. Za mene je stvar gotova i ona je odgovornosti nekog drugog u klubu i nekog drugog. Uvijek ću govoriti što mislim. To više nije tema o kojoj bi raspravljao. Većina mojih riječi se ionako izvlači iz konteksta”, pojasnio je Kek u razgovoru za Radio Rijeku pa se osvrnuo na utakmicu s Rudešom, ali i Salzburgom.



“Puno bolji rezultat nego ono što je bilo na terenu. Teška utakmica. Prije svega smo mi dopustili gostima da se razmašu….Ne mogu biti zadovoljan kako smo izgledali. Bez discipline i taktičke odgovornosti”, smatra trener Rijeke.

“Salzburg? Ne treba govoriti o kvaliteti te momčadi. Ima puno video na kojima se to može vidjeti, sistem, organizacije….ali neću ih dizati u oblake. Nisu ni oni vanzemaljci i nešto što se ne da pobijediti, ali potrebno je biti spreman i pripremljen u svim segmentima za to. To su utakmice koje su nešto više i koje ti se dogodi kada nešto osvojiš. Zaboravljamo kako smo teško došlo do 3. pretkola Lige prvaka… To su utakmice gdje se potrebno ‘pofajtajt’ i preuzeti odgovornost”, rekao je Kek i nastavio.

“Popratili smo ih koliko smo mogli i koliko je uobičajeno. Možeš pratiti sve u detalje, ali ako nema reda i stabilnosti u momčadi možeš sve to zaboraviti. Istrošili smo se previše izvan terena ovog tjedna. Moramo sve napraviti da se što bolje pripremimo. Imamo nešto problema, ali ne ozbiljnih. Prskalo se vratio, Vešović još nije na 100 posto, ali vjerujem da će biti. Drago mi je da nema nekih većih problema. Možda je to indikator sistema i truda u našoj svlačinici i tu ide kompliment trenerima i fizioterapeutima”, rekao je slovenski stručnjak.

“Čeka nas ekipa koja leti po terenu i radi visoko presing. Ako si usporen i loš tehničar pa misliš kao u HNL-u primiti loptu i držati je tri minute u nogama….onda se to kažnjava. Mislim da je i Rijeka pokazala svoju kvalitetu. Čeka nas prava utakmica u kojoj će biti važna podrška s tribine i da budemo kao lani. Nije to ista Rijeka ali sistem i filozofija se ne mijenja”, poručio je Kek.

Prokomentirao je i dolazak napadača Mateja Jelića.

“Trenirao je dva puta s nama. Ima je nekih zdravstvenih problema. Teško da je od danas do sutra ocijeniti igrača i vidjeti u kakvom je stanju. Moram vidjeti, možda postoji mogućnost da bude u momčadi za Salzburg. Drago mi je da je s nama”, završio je.