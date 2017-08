KEK NAPOKON MOŽE BITI MIRNIJI: Mišković doveo igrača s iskustvom u Bundesligi i Premier ligi

Na Rujevicu je stigao nogometaš koji bi trebao biti nasljednik Stefana Ristovskog.

Grčki nogometaš Charalampos Mavria (23) i službeno je postao igrač Rijeke, potvrdio je klub na službenoj stranici.

Bivši igrač i dijete Panathianikosa lani je igrao za njemački Karlshrurer, a s hrvatskim prvakom potpisao je jednogodišnji ugovor s s mogućnošću produljenja na još tri godine.

“Jako sam sretan što sam postao član Rijeke. Klub ima bogatu povijest i posljednjih pet godina osvojio je puno trofeja. Drago mi je što ću dobiti priliku nositi dres Rijeke”, rekao bočni igrač, koji je bio na utakmicu Rijeke i Olympiakosa.

“Atmosfera je bila odlična, navijači su sjajni. Stadion je bio pun i mislim da momčad nije imala sreće što nije ušla u skupine Lige prvaka jer imala je priliku. Vjerujem da se svi radujemo Europskoj ligi, to je također pravi izazov”, izjavio je Mavria za službenu stranicu Rijeke.

“Prvo se moram dokazati na treningu. Spreman sam naporno raditi, dat ću sve od sebe da pokažem treneru i suigračima da sam spreman pomoći gdje god me trener stavi, najbolje se osjećam na bočnim pozicijama na desnoj strani terena “, dodao je nekadašnji član Sunderlandai Fortune Düsseldorf te je opisao iskustvo igranja u najjačim ligama.

“Za mene su to bila sjajna iskustva. Napustio sam Grčku mlad, sa samo 19 godina. Kada sam otišao u Englesku bilo je to odlično iskustvo jer igrao sam mnoge teške utakmice. U Engleskoj je jako profesionalan pristup i to mi je pomoglo da napredujem. Njemačka je također jako teška liga, svaka utakmica je bila jako kvalitetna. Sva ta iskustva napravila su me boljim igračem. Sada sam u Rijeci i na meni je da se dokažem treneru i zaslužim svoje mjesto u momčad”, završio je.