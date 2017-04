KEK I DVA DANA NAKON DERBIJA PRIČA O MUD*MA: ‘Stvarno ih treba imati pa da u Hrvatskoj to napravite’

Dva dana nakon utakmice Rijeke i Dinama trener vodeće momčadi prvenstva Matjaž Kek još se jednom osvrnuo na događaje u derbiju.

“Mislim da je utakmica potvrdila da je Rijeka zasluženo na vodećem mjestu. Istina je da na kraju ne možemo biti zadovoljni rezultatom jer smo apsolutno bili bolji. Tako je to u nogometu. Nekada zaluta jedan udarac ili neka sjajna reakcija pojedinca riješi rezultat. Zadovoljan sam pokazanim, ali nisam možda nekim reakcijama u zadnjem dijelu utakmice. Igralo se u sjajnom ambijentu, a posebno smo bili dobri u prvom poluvremenu”, kazao je Kek za Radio Rijeku.

Dinamo nije stvorio niti jednu priliku sve do Soudanijevog genijalnog poteza.



“Bili smo moćni, agresivni, sve je dobro bilo OK dok smo mogli držati ritam. Dogovor je bio da visoko držimo pritisak. Kad je pao ritam došli su nam blizu. U velikim derbijima moraš igrati s više koncentracije kada dođeš u priliku. Kad smo prošlu utakmicu dobili 5-2 zabili smo prva dva udarca. Sada nismo i kažnjeni smo. Ostalo je četiri boda prednost što je dobra prednost…”, dodao je.

Osvrnuo se potom na situaciju iz sudačke nadoknade kada je Andrijašević završio na travnjaku poslije duela s Leškovićem. Rekao je Kek nakon susreta kako treba imati muda i svirati u tom trenutku penal za Rijeku.

“Da i to sam iskomentirao. Prvo sam rekao neka se pogleda snimka. Znam da treba stvarno imati muda pa da suci u Hrvatskoj sude penal na samom kraju. E sad, da li je bio ili ne neka sam svatko pogleda snimku i odluči. Za mene se dogodilo ono što sam izjavio prije utakmice… Sitni prekršaji su remetili ritam. Mislim da je suđenje bilo oke, u okivirma koje svi mi znamo, ali taj sporni detalj neka se pogleda. Puno se priča i o našem poništenim golu. To su detalji koji se puno bolje vide na snimkama. Imam svoje mišljenje, ali ne bih tražio alibi. Ali kad se spominje toliko detalja prije susreta red je da se spomene i koji detalj nakon utakmice”, rekao je Kek.

“Svi koji su gledali utakmicu znaju kakva je razlika između Rijeke i Dinama. Veseli me moćna predstava Rijeke, možda i najbolja na proljeće. Folkror prije susreta nikom nije trebao. To je sada prošlost. Kad je Rijeka sposobna držati visoki ritam onda je to moćno, silno i dok god sam tu to u tražiti od igrača”, kazao je i nastavio.

“Znamo što će se sada tražiti. Znamo da sami odlučujemo, ali previše je utakmica do kraja”, završio je.