KAUBOJIMA SLIJEDI PRVI OZBILJNIJI TEST: Pogledajte kako su se Islanđani s lakoćom obračunali s moćnim Šveđanima

Otegotna okolnost izborniku Lini Červaru je ozljeda kapetana Domagoja Duvnjaka.

Hrvatska rukometna reprezentacija u drugom kolu grupne faze u nedjelju navečer igra s Islandom. Riječ je o momčadi koja je napravila iznenađenje te srušila Švedsku na otvaranju Europskog prvenstva. Islanđani su sjajno otvorili utakmicu, poveli sa 8-2, a deset minuta prije kraja prvog poluvremena stigli i do prednosti od devet golova (14-5). Prednost Islanđana rasla je sve do 10 razlike (22-12) 20-ak minuta prije kraja. No, potom su Šveđani postigli šest pogodaka zaredom i stigli do 22-18, no na manje od četiri gola zaostatka stigli su tek u posljednjoj minuti kada su smanjili na konačnih 26-24.

Najefikasniji kod Islanda bio je Olafur Gudmundsson sa sedam golova, dok je Jim Gottfridsson postigao šest pogodaka za Švedsku. Stoga je jasno da Kauboje ne očekuje niti malo lagan posao, a otegotna im je okolnost ozljeda kapetana Domagoja Duvnjaka. Svjesni su toga i igrači.

U odličnoj formi

“Islanđani su očito u jako dobroj formi jer su iznenadili Šveđane i pokazali odličnu igru. Morat ćemo jako usporiti igru jer oni znaju završavati napade za desetak sekundi i zabijati jako puno golova iz kontre i polukontre. Ključ će biti kontrolirati utakmicu i biti koncentriran u obrani kao što smo to radili protiv Srbije. Ne sumnjam da će nas ljudi opet doći bodriti, ovdje u Dalmaciji poznaju i vole rukomet”, kazao je Manuel Štrlek. S njim se slaže i Željko Musa.



“Island je iznenadio Šveđane koji su bili favoriti i malo poremetio našu skupinu. Vrlo su snažni sa sjajnim vođom Palmarssonom, brzi su i brzo završavaju napade. Ključ je da se psihički pripremimo kao što smo to radili i prije Srbije. U napadu trebamo biti krajnje strpljivi, ne ulaziti u neke loše opcije šuta kako ne bi razbranili njihova golmana Gustavssona koji je uništio Šveđane”, kazao je Musa.

Utakmica počinje u 20:30 sati.