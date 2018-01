KAUBOJI DETEKTIRALI RAZLOGE PORAZA: ‘To nas je skupo koštalo i poslije je bilo nemoguće vratiti se’

Hrvatska rukometna reprezentacija igrat će utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu, nakon što je u srijedu pred 15.000 navijača u zagrebačkoj Areni poražena od Francuske.

Hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u polufinale. Očekivano, svi su razočarani tim rezultatom.

“Nije bilo dobro. Prvo poluvrijeme smo imali previše tehničkih pogrešaka. Zabili su pet-šest pogodaka na prazan gol. Poslije toga se teško bilo čupati. Ne smiješ pogriješiti niti u jednom trenutku. U drugom poluvremenu smo imali šansu, ali nismo je uspjeli iskoristiti”, izjavio ej marko Kopljar za RTL.

Psihološka barijera

“Psihološka barijera? Ne znam. Imali smo presing da pobijedimo. Oni su ušli lagano u utakmicu, ali ne bih se sada na to izvačio. Jednostavno napravili smo previše tehničkih pogrešaka. Dobro su radili svoj dio posla. Mi smo bili neoprezni i naivni. Izgubili smo loptu sedam na šest i to su sigurni golovi. Kao i šest na šest. To nas je i koštalo”, kazao je.

“Je li naša realnost borba za peto mjesto? Želimo igrati polufinala i finala. Sigurno da nismo ovakvom igrom zaslužili prolazak. Mislim da možemo bolje, a što će biti u budućnosti vidjet ćemo. Zašto nije bilo agresije kao protiv Norveške? Agreasija dolazi iz sigurnosti. Ti možeš biti agresivan i glup, ali treba biti agresivan i pametan i znati što radiš. Jednostavno smo krivo reagirali u nekim situacijama. Kada moraš izvlačiti moraš riskirati. Na kraju bilo smo jako blizu, ali čestitke Francuzima”, završio je.

Velika razlika

Izgubili smo jer smo radili previše pogrešaka u prvom dijelu, kazao je hrvatski vratar Ivan Stevanović nakon poraza od Francuske (27-30).

“Nismo dobro ušli ušli u utakmicu. Uradili smo previše tehničkih pogrešaka u prvom poluvremenu, a Francuzi su prejaka momčad da to ne iskoristili. U drugom dijelu smo igrali puno bolje, ali razlika je bila tako velika. Na ovoj razini rukometa šest golova prednosti se teško stiže. Pokušali smo, ali nije išlo”, kazao je Stevanović, koji je započeo dvoboj, ubilježio tek jednu obranu, a potom ga je zamijenio Mirko Alilović.

“Žao mi je naših navijača, ali se nadam da će ipak doći u petak protiv Češke i podržati nas. Želimo ipak otići s ovog prvenstva s pobjedom”, kazao je Stevanović.

“Bili smo jako dobri u drugom poluvremenu i kamo sreće da smo tako igrali i prvi dio. Sredinom prvog dijela uletjeli smo u crnu rupu, nanizali puno grešaka i zato je Fraancusska slavila. Žao mi je naših navijača, ali moramo se pomiriti s time da nismo u polufinalu što nam je bio cilj”, izjavio je Zlatko Horvat.