KARLOVIĆ SE UPISAO U POVIJEST: ‘Ovo danas bilo je epski i sjećat ću se toga cijeli život’

Hrvatski tenisač Ivo Karlović plasirao se u 2. kolo Australian Opena, 37-godišnji Zagrepčanin je u 1. kolu velikim preokretom svladao šest godina mlađeg Argentinca Horacija Zeballosa sa 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20.

Karlović je za pobjedu protiv Zeballosa ispalio čak 75 asova, što je novi rekord u Melbourneu, dosadašnji rekord držao je Šveđanin Joachim Johansson sa 51 neobranjivim servisom iz 2005. u porazu od Andrea Agassija. To je ujedno i novi Karlovićev rekord po broju asova na “grand slam” turniru, dosadašnji rekord bio mu je 61 as protiv Tajvanca Yen Hsun-Lua u 1. kolu prošlogodišnjeg US Opena.

ČUDESAN PODVIG KARLOVIĆA NA AUSTRALIAN OPENU: Okrenuo je 0:2, slavio 22:20 u petom setu i ispalio 75 asova!

“U početku meča nije bilo dobro, nisam se dobro kretao, ali sam uspio mentalno ostati unutra, ne posustati i isplatilo se”, izjavio je Karlović nakon pobjede.



“U posljednjem setu svašta mi je prolazilo kroz glavu, bilo je i umora, ali i motivacije. Ovo je ogroman uspjeh, ovo danas bilo je epski i sjećat ću se toga cijeli život”, dodao je.

Cómo no pudo festejar en la final de la @CopaDavis, Karlovic se saco las ganas tras ganarle a Zeballos pic.twitter.com/5EtpkPBic0 — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) January 17, 2017

“Kako je meč odmicao vrućina je popuštala, pa mi je i to omogućilo da se nekako vratim u meč”, ispričao je Karlović.

U sljedećem kolu čeka Australac Andrew Whittington.

“Ne znam ništa o njemu, no nastojat ću se odmoriti, naspavati se, i nadam se da ću se uspjeti oporaviti, zaključio je Karlović