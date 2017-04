KAPETAN RIJEKE ZA NET.HR: ‘Izjave poput Jozakovih samo su potvrda da smo na dobrom putu’

Već dugo vremena nogometna javnost u Hrvatskoj s toliko nestrpljenja nije čekala neku utakmicu.

Nogometaši Rijeke i Dinama odigrat će u subotu u 19 sati na Rujevici treći međusobni derbi ove sezone. U prvom je Rijeka slavila s 5:2, dok je uzvrat na Maksimru završio bez golova.

Bit će ovo ujedno prvi od tri preostala obračuna ove dvije momčadi u proljetnom dijelu sezone. I sva tri bit će presudna u borbi za trofejima.

Rijeka u subotu ima veliku priliku odvojiti se od Modrih na sedam bodova i osigurati mirniji nastavak sezone u kojoj bi vrhunac mogao biti osvajanje prvog naslova prvaka.



Ne opterećuju se Dinamom

“Očekujem vrhunsku atmosferu, čvrstu, ali atraktivnu utakmicu. Svaka sitnica može presuditi, ipak je to derbi”, rekao je kapetan Rijeke Andrej Prskalo u razgovori za Net.hr.

Koliko su Riječani moćni najbolje govori činjenica da su još uvijek neporaženi. Hoće li tako biti i 27. svibnja kada završava prvenstvo?

“Teško je o tome govoriti, još ima puno utakmica do kraja. Mi moramo gledati samo sebe, maksimalno koncentrirano ići utakmicu po utakmicu, a kad dođe 27. svibnja ćemo vidjeti…”, poručio je 29-godišnji vratar.

Trener Dinama Ivajlo Petev poslije Osijeka je najavio da najbolja utakmica Modrih tek slijedi, misleći pritom upravo na ovu.

“Mi se ne opterećujemo Dinamom u tom smislu, moramo ući kvalitetno u utakmicu i dati sve od sebe u što ne sumnjam, kada čujemo navijanje sa svih strana, kad nas navijači povedu”, kaže Prskalo.

Ulaznice za derbi na Rujevici su rasprodane za sat i pol, sigurno je da će Riječani imati veliku podršku. Međutim, to može stvoriti i dodatni pritisak na igrače, a eventualni poraz može biti doživljen kao tragedija.

“Pa to je za nas igrače samo motivacija, naš 12. igrač, naši navijači koji su uvijek uz nas u dobru i zlu”, poručuje kapetan Rijeke.

U proljetnom dijelu sezone dosta se priča o suđenju.

“Vidite mi o tome i ne razmišljamo, na terenu 90 minuta to je sve drugačije. Fokusirani smo na suparnika, koncentrirani smo na svoje zadaće”, izjavio je Psrkalo.

Prijeti mu Hodžić

Ponajveća prijetnja u ovom susretu bit će mu Armin Hodžić. U strahovitoj je formi napadač Dinama u nastavku sezone. Do sada je zabio osam prvenstvenih pogodaka te još četiri u Kupu.

“Dinamo je kvalitetna ekipa s dosta kvalitetnih pojedinca. Hodžić je igrač koji je trenutno u dobroj formi, dobar je napadač”, smatra Prskalo, koji nam nije htio otrkriti kako ga planiraju zaustaviti.

Dosta prašine u javnosti podigla je izjava Dinamova sportskog direktora Romea Jozaka prošlog tjedna. Samouvjereno poručio da će Modri obraniti naslov i da Riječani ‘ne bacaju lovu jer sljedeće sezone neće igrati Ligu prvaka, a za Europsku ligu im ne treba nova tribina’.

NEVIĐENA BAHATOST IZ DINAMA: ‘Poručite Rijeci da ne baca novac bezveze, Ligu prvaka neće igrati’

“Iskreno, malo tko je tome od igrača pridodao nekakvu važnost. Takve izjave su nam samo potvrda da smo na dobrom putu. Ne zamaramo se time. Koncentracija je samo na nogomet”, jasan je Rijekin vratar.

Nema Zute

Za ovaj susret Matjaž Kek bit će uskraćen za usluge Leonarda Zute. Lijevi bek nema pravo nastupa zbog žutih kartona.

RIJEČANI ODGOVORILI DINAMU: ‘Jozakove izjave nas samo dodatno motiviraju…’

“Leo je jedan od standardnih igrača, jedan od onih koji imaju najviše minutaže ali mi smo momčad a u momčadi ima igrača koji mogu doći na njegovo mjesto sve su to redom dobri dečki. Na kraju uvjeren sam da će trener naći rješenje za ovu situaciju iako poznavajući ga već ima više rješenja u rukavu”, tvrdi Prskalo.

Prošlog ljeta Kek se našao u nezgodnoj situaciji jer su Rijeku na samom početku sezone napustili brojni igrači poput Ivana Močinića, Romana Bezjaka (u međuvremenu se vratio), Marka Leškovića, Marina Tomasova i Ivana Vargića.

Nakon toga uslijedilo je ispadanje iz Europske lige, ali na kraju je Kek posložio momčad i doveo je na prag osvajanja povijesnog naslova.

“Neki igrači su otišli to je istina ali došli su drugi pa to je tako u nogometu. Nismo izborili Europsku ligu iako nismo izgubili utakmicu… Formula je jednostavna, idemo iz utakmice u utakmicu to nas je dovelo do mjesta gdje smo sad”, završio je Prskalo.