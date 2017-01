KALINIĆ SE UGLEDAO NA LEGENDARNOG BOKŠIĆA: Na odlasku u Belgiju oduševio omiljenog trenera

Donedavni kapetan Hajduka Lovre Kalnić oduševio je svojeg omiljenog trenera Tončija Gabrića te mu je darovao poseban poklon na odlasku u Belgiju.

Hrvatski vratar, naime, oduševio je legednu Hajduka novim automobilom.

“Točno je da mi je Lovre nakon odlaska u Belgiju poklonio automobil. Ne znam što reći, osim da mi je to baš velika čast, te da sam se pohvalio prijateljima kako me se sjetio. To što se dogodilo mi je velika satisfakcija jer ipak znači da sam u životu nešto napravio”, izjavio je Gabrić za Dalmatinski portal.





Prisjetili su se oni i da je Alen Bokšić napravio istu stvar u danima najveće slave kada je Draganu Sliškoviću, treneru koji ga je odgajao, također poklonio automobil.