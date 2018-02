KALINIĆ NAGRADU NAJBOLJEG VRATARA BELGIJE POSVETIO DJEDU I PUNCU: ‘Bilo je interesa i kontakata s engleskim klubovima’

“Volio bih da svi dođemo na okupljanje u optimalnoj formi, bez ozljeda, jer imamo vrhunske igrače, koji igraju u vrhunskim klubovima, i možemo očekivati puno u Rusiji”, rekao je Kale

Lovre Kalinić dobio je nagradu za najboljeg vratara belgijske lige. U 48 utakmica primio je 47 golova, ali ono što je bitnije je da je čak 19 puta sačuvao svoju mrežu netaknutom.

LOVRE KALINIĆ NAJBOLJI GOLMAN BELGIJE: Zbog ovih majstorskih obrana hrvatski vratar postao je pravi hit

‘Ovdje se učinak gleda drugačije’

“Ovdje se učinak golmana gleda drugačije nego kod nas, kod nas se gleda koliko minuta u nizu nisi primio gol, a ovdje je važno na koliko si ukupno utakmica sačuvao mrežu netaknutom. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam osvojio tako prestižnu nagradu, i to praktično u prvoj godini u novoj sredini”, rekao je vratar Genta za 24 sata.



Lovre Kalinić named Goalkeeper of the Year in Belgium #goudenschoen pic.twitter.com/WDkPwsXIRD — Enock Kobina Essel (@firminorob39) February 8, 2018

Nakon 25 kola Gent se nalazi na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, iako su imali nešto lošiji start u sezone. Kalinić je jedan od zaslužnijih igrača što se belgijski klub podigao, a nagradu je posvetio puncu i djedu:

“Svojim najbližima, obitelji, roditeljima, supruzi, kćerkici te dvojici posebnih osoba u mom životu, djedu i puncu koji su preminuli prošle godine. Obojica su bili uz mene kad mi je bilo najteže, pratili me i podržavali do zadnjega dana… Naravno, i dvojica trenera s kojima radim individualno, Tonći Gabrić i barba Frane Bogdan koji brine o mojoj tjelesnoj spremi, po njegovim programima radim redovito. To su dva čovjeka koji mi puno znače i većina zasluga za moje obrane i ovu nagradu ide njima dvojici”, izjavio je Lovre.

‘Lijepo mi je ovdje’

Osvrnuo se i na interes nekih engleskih klubova za njegove usluge:

“U svijetu nogometa to je normalno, da nije toga, ne bi se novine prodavale. Interes postoji, bilo je nekih kontakata, ali niti sam ja izrazio želju da odem, niti je klub želio pregovarati. Vidjet ćemo, nigdje mi se ne žuri, ne valja brzati i preskakati stepenice, sve će na koncu doći na svoje. Do tada normalno treniram, branim i ne zamaram se nepotrebno. Zašto i bih? Ovdje mi je lijepo, liga je dobra, u klubu imam dobar status, veliko poštovanje od navijača do susjeda u zgradi.”

Dit is waarom Lovre Kalinic doelman van het jaar werd. Nog vragen? pic.twitter.com/OBWa7cPRv9 — KAA Gent (@KAAGent) February 7, 2018

Na kraju, otkrio je i razmišlja li o putu u Rusiju na Svjetsko prvenstvo:

“Razmišljam, naravno, ali ima još dosta posla prije toga. I prvenstvo, i te dvije prijateljske utakmice reprezentacije u Americi… Volio bih da svi dođemo na okupljanje u optimalnoj formi, bez ozljeda, jer imamo vrhunske igrače, koji igraju u vrhunskim klubovima, i možemo očekivati puno u Rusiji. Pogotovo ako stvorimo atmosferu kao na Euru, na kome smo imali nesreću da od situacije u kojoj moramo zabiti gol, primimo gol, i ispadnemo. Na žalost, ne pobjeđuje uvijek bolji.”