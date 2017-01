KAKAV OTAC TAKAV SIN: Zidane junior genijalnim potezom prevario braniča i oduševio svijet

Slavni Francuz Zinedine Zidane jedan je od najboljih igrača koji je koračao nogometnim travnjacima.

Stoga je na njegova četiri sina pao težak teret. Enzo, Luca, Elyaz i Theo trenutno pohađaju Realovu nogometnu akademiju i nastoje ići očevim putem. Jasno je pak koliko će teško biti nadmašiti njegova postignuća.

Međutim, sudeći po talentu 14-godišnjeg Thea, možda će upravo on u tom uspjeti. Tijekom utakmice s Odelot Toletumom Zidane junior prekrasnim je potezom u maniri najvećih zaobišao svog čuvara te se sjurio prema golu. Na veliku štetu njegov udarac ipak nije završio u mreži, ali s obzirom na tešku situaciju iz koje je tukao nije niti imao previše šansi. No to ne umanjuje njegovu majstoriju s početka akcije.