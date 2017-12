JUVE ODREDIO CIJENU ZA JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA: Real, Barca i United dobili jasnu poruku iz Italije

Dybala je stigao u Juventus prije dvije godine iz Palerma. Ove je sezone zabio 12 golova u 17 prvenstvenih nastupa.

Nakon što se pojavila vijest da je Jose Mourinho ponudio Juventusu 68 milijuna eura za argentinskog napadača Paula Dybalu, talijanski list Corriere della Sera objavio je da je vodstvo talijanskog prvaka objavilo cijenu za jednog od svojih najboljih igrača.

Mourinho uvjeren da ga može dovesti

Ona je navodno 180 milijuna eura što je duplo više od onoga što je United spreman ponuditi u ovom trenutku. Dybala se u posljednjih nekoliko utakmica ima problema s formom pa je u zadnje vrijeme u drugom planu odnosno na klupi. Upravo je to bio razlog raznim spekulacijama oko njegove budućnosti, no vrlo je izvjesno da će on ostati u Torinu s kojim je na proljeće ove godine potpisao novi ugovor.





Britanski Express, unatoč tomu, piše da je Mourinho uvjeren da može dovesti Argentinca, koji bi mu trebao pomoći da United opet bude ozbiljan konkurent za domaći i europski naslov.

Engleski velikan se nada da bi posao mogli dovršiti prije Svjetskog prvenstva u Rusiji. Za istog igrača ranije su interes pokazali i španjolski velikani Real Madrid i Barcelona.

