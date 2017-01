JUNAK VELIČANSTVENE POBJEDE NE ZNA NI KOLIKO JE ZABIO: ‘Nećemo ovdje stati, idemo po zlato!’

Hrvatski su rukometaši u dramatičnoj završnici četvrtfinalnog dvoboja u Montpellieru uspjeli sačuvati prednost, slaviti protiv Španjolaca sa 30-29 (17-15) i na taj način izboriti mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva u Francuskoj, gdje ih u petak čeka Norveška.

Marko Mamić (22) za svojih je devet pogodaka proglašen igračem utakmice.

BRAVO KAUBOJI: Veličanstvena Hrvatska nakon velike drame srušila Španjolce i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva!

“Od kuda hrabrost? Ne razmišljam uopće o tome… Jednostavno kad si na terenu razmišljaš o igri, borbi…Kad smo svi tako zajedno smo stvarno najbolja ekipa. Bodrimo jedni druge nadopunjavamo se i mislim da je to naša najveća snaga. Kad se netko bori ne možeš biti sa strane i to samo gledati. Moraš pomoći. Ovo je fantastično. Još kad ovako mlad dođeš do polufinala SP-a. To je stvarno super osjećaj”, izjavio je junak večeri.



Pogledaj fotogaleriju

“Znam li koliko sam zabio? Ne znam stvarno, ali samo da su svi sretni…Sve se otvorilo. Ušli smo super u utakmicu, koncentrirano, bili smo na vrhuncu i ostali smo mirni u završnici”, prokomentirao je Mamić.

“Sad kad sam već tu nećemo stati. Idemo po zlato. Sad kad sam već tu došao”, našalio se te je poentirao.

“Od početka nam je bio cilj zlato”, završio je.