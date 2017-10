JUNAK HAJDUKA U NEVJERICI: ‘To nam se već dogodilo nekoliko puta, moramo odmah to popraviti’

Nogometaši Hajduka propustili su veliku priliku slaviti protiv Dinama nakon što su u samoj završnici ispustili vodstvo i skoro ostali bez bodova na Poljudu.

Srećom u sudačkoj nadoknadi Ante Erceg je realizirao udarac s bijele točke.

[FOTO] NEVJEROJATAN DERBI PRED 24.000 GLEDATELJA NA POLJUDU! Hajduk do 89. minute vodio 1:0, u ludoj završnici pala čak tri gola!

“Nevjerojatno je da primamo takve golove u zadnjim minutama. Već nam se nekoliko puta to dogodilo. Moramo raditi na koncentraciji”, izjavio je poslije derbija Erceg, javlja Goal.



“Mislim da smo bili bolji od Dinama i da smo trebali uzeti sva tri boda. Do 70. minute držali smo sve u svojim rukama. Šteta je što nismo pobijedili. Nesvjesno smo se povukli u nastavku i to nam se obilo o glavu. Mislim da smo se dobro branili sve do tog gola Benkovića. Bio je ovo pravi derbi”, kazao je.

Upitan je i je li trebao sudac još jednom pokazati na bijelu točku,

“Ne mogu biti sto posto siguran, ali me gurnuo. Treba vidjeti snimku. Idemo dalje i sadaokrećemo se Šibeniku”, rekao je Erceg, javlja Damatinski portal.