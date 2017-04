JUG PORAŽEN KOD FAVORITA: Sandro Sukno potopio svoju bivšu momčad

Vaterpolisti Jug Croatia osiguranja poraženi su na gostovanju kod Pro Recca 5:9 u susretu 9. kola B skupine Lige prvaka.

Jug CO je doputovao u Genou s nadom u osvajanje barem jednog boda kojim bi Dubrovčanima osigurao drugo mjesto u skupini. No, nažalost nisu uspjeli u tome. Odabranici Vjekoslava Kobešćaka dobro su se držali do sredine treće četvrtine i rezultata 3-3. Tada je talijanski sastav načinio seriju 4-1 i praktički razriješio pitanje pobjednika. Do kraja utakmice Pro Recco je rutinski održao vodstvo i na koncu pobijedio 9-5.

Sukno 3, Ivović 2

Domaćine su do pobjede predvodili hrvatski vaterpolist Sandro Sukno s tri gola, dok je Aleksandar Ivović zabio dva pogotka. Kod Juga dva gola je postigao Luka Lončar, dok su po jedan pogodak postigli Loren Fatović, Pavo Marković i Felipe Perrone.

Pro Recco je ovom pobjedom povećao prednost na ljestvici i sada ima 27 bodova, Jug CO je drugi sa 17 bodova, dok je Eger treći s dva boda manje