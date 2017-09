JOŠ JEDNA ZIDANEOVA POGREŠKA! Real odbio napadača koji trpa kao na traci

Već je dulje vrijeme poznata želja Pierre-Emericka Aubameyanga da na sebe navuče dres Real Madrida.

Gabonac je otvoreno o tome govorio u više navrata jer mu je djed bio veliki obožavatelj Madriđana.

PANIKA U MADRIDU: Kako je Real od nedavnog šamaranja Barcelone i Manchester Uniteda došao do teške krize

Tijekom ljeta dosta se govorilo o njegovom transferu u redove momčadi Zinedinea Zidanea, no to se na kraju nije dogodilo pa je napadač ostao u Borussiji Dortmund.



“Neću razgovarati o Madridu. Oni me ne žele u svojim redovima. To nije problem. Prešao sam preko toga i dobro mi je u Dortmundu. Imao sam dogovor s Borussijom da mogu otići, ali to se nije dogodilo. Razočaran sam, ali sam i sretan što sam ostao”, izjavio je napadač za RMC Sport.

Pierre-Emerick Aubameyang's Bundesliga record since 2015/16: 68 games 🏃

61 goals ⚽️ Electric pace, incredible movement. pic.twitter.com/d9bgTyfSzy — BT Sport Football (@btsportfootball) September 20, 2017

Priznao je i da ga je talijanski velikan Milan želio dovesti u svoje redove.

“Ponudili su mi nešto. Bio sam jako zainteresiran za projekt, ali se na kraju zbog puno razloga to nije dogodilo”, kazao je Aubameyang.

S obzirom na lošu formu Realovih napadača, koji su u prvih pet kola dali samo devet golova, možda i ne bi bilo loše da su doveli Gabonca jer je on u pet prvenstvenih utakmica dao isto toliko pogodaka. Ukupno ih je ove sezone dao devet u osam službenih utakmica.