JERKO LEKO BIO JE NA KORAK DO TRANSFERA INTER: ‘Kijev me nije pustio za male novce, a Ronalda sam dobro iznervirao’

Jerko Leko danas je vodio juniorsku momčad Lokomotive u Ligi prvaka u susretu protiv Željezničara te je za lokalne medije dao intervju koji je sadržavao zanimljive detalje.

Njegova momčad odigrala je 0-0, a Željezničar je prošao u daljnju fazu natjecanja zbog gola u gostima jer je u Zagrebu bilo 1-1. No, u razgovoru za portal Sportsport.ba Leko je otkrio neke detalje iz svoje karijere:

“Devet godina sam proveo u inozemstvu, igrao tri velika natjecanja sa reprezentacijom Hrvatske, tako da, sve u svemu, mogu biti zadovoljan. Bilo je stvari na koje nisam mogao utjecati da napravim nešto više. Recimo, dok sam igrao u Ukrajini imao sam ponudu da idem u Inter, koji je tada bio odličan, ali Dynamo Kijev me nije pustio za novac koji su nudili Talijani. Ne žalim mnogo zbog toga, jer sam kasnije na poziv Dade Prše otišao u Monaco gdje mi je bilo jako lijepo. Okušao sam se u četiri različite lige, prošao sam dosta toga, a najvažnije je da sam stekao prijatelje gdje god sam igrao.”

Ronalda je dobro istukao

Svi se dobro sjećaju i utakmice na Maksimiru kada je Leko zaustavio Cristiana Ronalda, ali ga je pritom i dobro ‘istukao’:



“Kao najiskusniji igrač imao sam zadatak da ga čuvam. Znao sam koje su Ronaldove prednosti i dogovorio sam se s Vidom da mu stanemo jako blizu. Riskirao sam to da on može iskoristiti taj prostor iza mene, ali je zato Vida uvijek bio blizu u slučaju da ga ne uspijem ja uloviti u kontaktu s loptom ili da ga izbace u prostor da Vida to pokrije. To je odlično funkcioniralo. Bilo je dosta prekida na njemu, nešto sam uspio oduzeti i bez faula, a sama potvrda da je nakon utakmice bio mnogo iznerviran govori da je napravljen dobar posao”, rekao je bivši veznjak Dinama.