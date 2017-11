JELIČIĆ ŠUKERU I VRBANOVIĆU: ‘Tko mi čita lekcije…Jedan ima pravomoćnu optužnicu, a drugi je osuđeni numizmatičar’

Bivši hrvatski nogometaš Joško Jeličić u posljednje vrijeme poznat je kao ponajveći kritičar aktualnog vodstva HNS-a.

Nije ih poštedio niti u trenutku velikog trijumfa reprezentacija i plasmana na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

“Mislim da dijelim mišljenje velikog broja ljudi. Znači, kad se spomene HNS, vlada nepovjerenje. To većina misli. Naš nogomet se mora depolitizirati. HNS je u svom mandatu uprihodio veliki novac. Pa 38 milijuna kuna troše na mobitel, poštanske usluge, prijevoz… 48 milijuna kuna na intelektualne usluge. Znam da tamo fali intelekta, ali opet da se toliki novac ulaže u to… A nemaju sustav gdje će svi ovi mladi talenti biti dio sustava. Niti infrastrukturu. Reprezentacija ima problem igranja na većini stadiona. Ljudi koji vode HNS nisu napravili ništa. Vrijeme je za promjene”, rekao je Jeličić za HRT.

Uskoro mu je stigao opširan odgovor iz Saveza u vidu priopćenja objavljenog na službenoj stranici.



“Da nečiji ego, jal i želja za samopromocijom uistinu ne poznaju granice mogli su se uvjeriti gledatelji HRT-a nakon što se Hrvatska po deseti puta plasirala na veliko natjecanje. Umjesto tom činjenicom, na kojoj Hrvatskoj zavide tolike veće ili bogatije zemlje, stručni komentator HRT-a pokazao je da mu u domenu stručnosti (ne) spada (n)i – računovodstvo.

Pita se tako Joško Jeličić kako je to HNS potrošio 38 milijuna kuna za proračunsku stavku koja se zove “usluge telefona, pošte i prijevoza” i 48 milijuna kuna za proračunsku stavku koja se zove” intelektualne i osobne usluge”.

Naravno, komentator ne zna ili ne želi znati da su nazivi takvih stavki zadani propisom i da obuhvaćaju različite aktivnosti koje su svedene pod taj zajednički naziv”, poručili su.

Malo potom oglasio se i izvršni predsjednik HNS-a Damir Vrbanović i to u emisiji Otvoreno.

“Jučer je jedna vrhunski knjigovodstveni stručnjak iz vaših redova…Nisam znao da je Jelićič nakon nogometne karijere postao vrsni knjigovođa. Objasnio je da je postoje stavke koje su ga zabrinule. Čestitam mu što se bavio tim stvarima”, rekao je između ostalog.

Međutim, nije mu Jeličić ostao dužan.

“Moj dragi ‘Vrba’, kojeg poznajem dvadesetak godina, upozorio me da bih trebao završiti ekonomiju prije nego što uđem u financijska izvješća. Ozbiljno razmišljam da to i učinim. Volio bih pritom da mi prvo predavanje održi upravo on na temu poslovanja off-shore tvrtki. Bez obzira što je pravnik, osjećam da se on na tom području jako dobro snalazi”, počeo je Jeličić svoje izlaganje u u Jutarnjem listu nakon čega je poentirao.

“Lekcije stižu od čovjeka koji je češće u Osijeku na ročištu nego što Zekić tamo stigne odraditi trening. Pitanje vjerodostojnosti njihove udruge je deplasirano ako znamo da su im na čelu dva predsjednika od kojih izvršni ima jedan kazneni proces i pravomoćnu optužnicu, a drugi je osuđeni numizmatičar”, kazao je Jeličić aludirajući na presudu Davoru Šukeru zbog pronevjere.

Kao što je poznato šef HNS-a pronašao je četiri antičke kovanice vrijedne 25.000 eura u zrakoplovu na putu iz Milana u London, ali to nije prijavio iako su putnici bili zamoljeni da to naprave.