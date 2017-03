JELIČIĆ ODGOVORIO CARRILLU: ‘Njegova reakcija bila je poput internetskog trola. Podsjeća me na naše političare’

Stručni komentator HRT-a Joško Jeličić i trener Hajduka Joan Carrillo ušli su u mali verbalni obračuna nakon remija splitskog velikana s Lokomotivom. Jeličić je iskritizirao Španjolca, međutim ni on mu nije ostao dužan.

“Je li on trener? Maradona je bio najbolji igrač na svijetu, ali nije najbolji trener, odnosno nije kao trener postigao najbolji rezultat. Postoje razne filozofije igre, svakako i Jeličić može imati svoju ideju”, poručio je Carrillo Jeličiću.

On je pak sada dobio priliku na N1 televiziji osvrnuti se na tu izjavu.



“Problem su portali koji krivo prenose. Rekao sam da ga poštujem, ali se za sad nemam za što primiti, istina, treba vremena. Očekivao sam drugačiju reakciju, nešto konkretnije, da mi objasni, ali je reakcija bila u smislu internetskog trola, očekivao sam nešto više”, rekao je Jeličić te je nastavio.

“Nema pravila, svi koji su bili nogometaši ako ne rade na sebi nemaju šanse, ali ako to rade njihovo je iskustvo neusporedivo. Carillo teoretski sve zna, kao i ja, ali ja ne idem u to jer nemam uvjete biti trener. Podsjeća me na naše političare koji kažu da živimo dobro, ali mi to ne vidimo. Ono što sam rekao, biti trener je jako kompleksno, psihologija vođenja grupe, ja nisam spreman al imam pravo komentirati. Intrigira me trenerska karijera, ali u našim uvjetima nemaš preduvjete za to, kako doći igračima ako ne dobivaju plaću, moj karakter se kosi s tim, a i nemam potrebno znanje”; kazao ej bivši igrač Hajduka i Dinama.

Ovim putem priznao je i da mu je bilo žao što je Pivarića nazvao Plivarićem.

“Bilo mi je užasan osjećaj zbog onog što sam rekao za Pivarića koji mi je dao lekciju iz ponašanja i bilo mi je krivo što sam ga nazvao Plivarić. On nije za lijevog bočnog. Ne ulazim u izbor igrača, ali da zoveš samo jednog igrača za tu poziciju, to mi je čudno, trebao je tu biti i Leovac.”

Hajduk ili Dinamo?

Progovorio je i o svojim navijačkim preferencijama u HNL-u.

“Navijam za Hajduk, ali iznimno respektiram Dinamo koji mi je dao kruh, živim u Zagrebu i djeca su mi podijeljena. Navijam za lijepi nogomet, navijam da pobijedi Hajduk”, dodao je.

Uslijedilo je potom niz kratkih pitanja.

Najbolji hrvatski nogometaš u povijesti?

“Davor Šuker.”

Najbolji aktivni hrvatski nogometaš?

“Luka Modrić.”

Najbolji trener na svijetu?

“Guardiola.”

Najbolji hrvatski trener?

“Slaven Bilić.”

Najbolji igrač s kojim ste igrali?

“Alen Bokšić.”

Rekao je i da je protiv Regionalne lige.

“Ja sam protiv. Ono što je bitno je da će se time nacionalne lige dovesti u pitanje, odnosno baza i opstojnost hrvatskog nogometa. Na kraju, što ona donosi, tu je i sigurnosni aspekt. Ako se Hrvatska nogometna liga bude tretirala onako kako treba imat, ćemo sustav kakav trebamo. Nije bitan jedan čovjek nego tim ljudi. Ja bih volio da se iskristaliziraju zdravi ljudi koji žele to raditi ,ali ja ih ne vidim. Bilo bi dobro da se dogodi ono što se dogodilo s košarkom, da su košarkaši preuzeli košarku”, izjavio je Jeličić u emisiji Presing N1 televizije.