JE LI BIO JEDANAESTERAC? Šef sudačke organizacije dao konačan sud

Malo tko je mislio da će utakmica Cibalije i Dinama u Vinkovcima podići toliko prašine.

Ipak bio je to ogled momčadi koje su trenutno na suprotnim dijelovima ljestvice. Dinamo je drugi, a Cibalija posljednja. S obzirom na to očekivalo se da će Modri imati lagan posao. Međutim stvari su se pokazale drugačije pa su Zagrepčani do tri boda došli iz dvojbenog jedanaesterca.

Šef sudačke organizacije Ante Kulušić osvrnuo se u razgovoru za Sportske novosti na penal kojeg je dosudio Damir Batinić. On je gledao utakmicu u društvu sudaca s kojima se nalazio na seminaru.



“Uglavnom su složni da je bio penal za Dinamo. Iako moram bolje pogledati snimku način na koji je Soudani pao govori da je sudac bio u pravu. Ali napominjem da ne bih donosio zaključke prije nego proučim snimku”, kazao je Kulušić.

Malo potom gostovao je Kulušić na Novoj TV te je ipak priznao da je sudac pogriješio.

“Najprije ću kazati da je sudac gospodin Batinić sudio utakmicu vrlo dobro. Nažalost, u 89. minuti mu se dogodio previd. Svirao je kazneni udarac koji nije postojao i mislim da je svaki drugi komentar suvišan”, jasan je.

Rijeka vodi na ljestvici sa 58 bodova, Dinamo je drugi sa 52 boda, dok je treći Hajduk sa 41 bodom. Cibalija je posljednja s devet bodova, tri manje od Splita na devetoj poziciji koja osigurava dodatne kvalifikacije.