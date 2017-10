JANICA KOSTELIĆ IMA ODLIČNE VIJESTI: Nagrade za osvajače olimpijskih medalja povećavaju se za 100%

Janica Kostelić izjavila je jučer kako će osvajači olimpijskih medalja dobiti povećane novčane nagrade i to za čak 100%.

Tema je to koja je bila posebno aktualna nakon prošlih Olimpijskih igara u Brazilu, a evo što je na tu temu rekla državna tajnica za sport:

“Inicijativa je došla tijekom Svjetskog prvenstva u vaterpolu. Mislim da je to jako pozitivna stvar, nadam se da će sportaši dobro reagirati. Povećanje i više nego obilato u stopostotnom iznosu. To bi sve zajedno trebalo biti u primjeni od 1.1.2018.”, rekla je Janica za HRT te pojasnila kako se to odnosi na olimpijce, paraolimpijce i sportaše koji se bave neolimpijskim sportovima.

Sprema se novi Zakon o sportu

“Mislim da to nisu toliko velika sredstva u okviru cijelog proračuna koja bi znatno naštetila nekom drugom, a mislim da su veliki motiv za ljude koji žele sudjelovati u sportu. Razgovarala sam neformalno s nekoliko sportaša i naravno da je motivirajuće”, dodala je naša najtrofejnija skijašica i pojasnila kako je stanje s novim Zakonom o sportu.



“Radna skupina razgovara o raznoraznim rješenjima i za sada ide sve po planu tako da bi krajem godine trebao biti upućen u proceduru i nadam se kroz par mjeseci nakon što bude u proceduri da ćemo se svi složiti oko tih rješenja koji će Središnji državni ured za sport i Vlada RH predložiti Saboru”, objasnila je državna tajnica.