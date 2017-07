IZNENAĐENJE U BUDIMPEŠTI: Talijanska veteranka srušila nedodirljivu američku senzaciju i nanijela joj prvi poraz

Četvrti dan plivačkih natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti obilježili su talijanski predstavnici, 28-godišnja Federica Pellegrini osvojila je zlato na 200 metara slobodno svladavši naizgled nepobjedivu Amerikanku Katie Ledecky, dok je na 800 metara slobodno slavio Gabriele Detti.

Velika Talijanka u Budimpešti je stigla do svog trećeg svjetskog zlata, a ukupno sedme medalje u ovoj disciplini, najbolja je bila još u Rimu 2009., kada je postavila još uvijek važeći svjetski rekord, te Šangaju 2011. godine. Uz ta tri zlata Pellegrini ima i tri srebra (Montreal 2005, Barcelona 2013, Kazan 2015) i jednu broncu (Melbourne 2007).

Prvi poraz u finalu za Ledecky

Pellegrini je do pobjede u finalu stigla sjajnim finišem u kojemu je pretekla Ledecky i Australku Emmu McKeon, koja je bila vodeća većim tijekom utrke. Pellegrini je do cilja stigla s vremenom 1:54.73, dok su Ledecky i McKeon osvojile srebrna odličja sa 1:55.18.

Za Ledecky je ovo bio prvi poraz u finalu nekog velikog natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji. Dosada je osvojila 12 zlatnih medalja, od kojih tri u Budimpešti. Usto ima i pet olimpijskih zlata te jedno srebro, ali iz štafetne utrke.



La foto de lo que llevamos de #FINABudapest2017: Ledecky perdiendo su primera final internacional. Pellegrini, exultante (Getty Images) pic.twitter.com/NG6rlMf008 — David S. de Castro (@SanchezdeCastro) July 26, 2017

Detti najbrži na 800 slobodno

Detti je slavio na 800m slobodno s novim europskim rekordom od 7:40.77 ispred srebrnog Poljaka Wojciecha Wojdaka sa 7:41.73, dok je do bronce stigao najveći favorit uoči početka utrke, još jedan Talijan Gregorio Paltrinieri sa 7:42.44. Detti je vodio tijekom prve polovice, utrke, ali su ga između 400. i 700. metra pretekli Paltrinieri i Wojdak. No, u posljednjih 100 metara Detti se čudesno oporavio i stigao do velike pobjede. Za mladog Talijana ovo je druga medalja u Budimpešti, na 400m slobodno je bio brončani. Branitelj naslova Kinez Sun Yang nakon zlata na 400m i 200m slobodno nije imao snage za još jedan veliki rezultat, na cilj je stigao kao peti sa 7:48.87.

Gabriele Detti Sets European Record in the 800 Free with 7:40.77 https://t.co/qIiutodFp4 pic.twitter.com/1qfKkCblZO — SwimSwam (@swimswamnews) July 26, 2017

Le Clos dobio Cseha

Odlična je bila i utrka plivača na 200 metara leptir u kojoj je 25-godišnji Južnoafrikanac Chad Le Clos pobijediti domaću legendu i branitelja naslova otprije dvije godine iz Kazana Laszla Cseha. Le Clos je vodio od prvog do posljednjeg metra i do zlata stigao s vremenom 1:53.33. Cseh je sa 1:53.72 osvojio srebro, dok je Japanac Daiya Sato, koji je bio najbrži u polufinalu, stigao do bronce sa 1:54.21. Za Le Closa ovo je drugo svjetsko zlato na 200m leptir, najbolji je bio i prije četiri godine u Barcleoni, dok je prije dvije godine u Kazanu bio srebrni.

Budapest 2017: Le Clos gerührt. Yang nicht auf dem Podium. Peaty rockt https://t.co/fXElZUM6wz pic.twitter.com/cxjreMcNMG — SwimSwam (@swimswamnews) July 26, 2017

Britanac Peaty dominira

Britanac Adam Peaty (22) potvrdio je svoju dominaciju na 50m prsno i u finalu. Do zlata je stigao s vremenom 25.99 sekundi što je za četiri stotinke sporije od svjetskog rekorda kojega je postavio u polufinalu u utorak. No, i s tim rezultatom je bio neuhvatljiv za konkurenciju, srebrni Brazilac Joao Gomes zaostao je 53 stotinke, a brončani Južnoafrikanac Cameron van der Burgh 61 stotinku.

Adam Peaty Puts Up 2nd Swim in History under 26 to Win 50 Breast https://t.co/SlsFkll62o pic.twitter.com/jGiSTqemH0 — SwimSwam (@swimswamnews) July 26, 2017

Američka mještovita štafeta srušila 4×100 mještovito

U prilično novoj disciplini, mješovitoj štafeti na 4×100 metara mješovito, koja se tek drugi put nalazi na programu svjetskih prvenstava, pobijedila je američka reprezentacija u sastavu Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remel Dressel i Simone Manuel u vremenu novog svjetskog rekorda od 3:38.56 minuta. To je za 1.72 sekunde brže od dosadašnjeg rekorda Velike Britanije. Srebro je sa 3:41.21 osvojila Australija, a broncu sa 3:41.25 Kanada.