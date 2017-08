IZJEDNAČIO SVOJ NAJBOLJI REZULTAT U NEW YORKU: Ćorić se pridružio Čiliću u 2. kolu US Opena

Nekadašnji juniorski pobjednik US Opena, 20-godišnji hrvatski tenisač Borna Ćorić pridružio se Marinu Čiliću u 2. kolu posljednjeg Grand Slam turnira sezone, koji je u ponedjeljak započeo u New Yorku, pobijedivši u 1. kolu Čeha Jirija Veselog sa 7-6 (5), 7-6 (2), 6-2.

Bio je to Bornin peti dvoboj protiv ljevorukog 24-godišnjeg češkog tenisača i njegova četvrta pobjeda. Zagrepčanin je prvi došao do ‘breaka’, ali tu prednost nije dugo zadržao pa je prvi set odlučen u ‘tie-breaku’. Ćorić je poveo 5-0 pa izgubio pet poena zaredom, da bi osvojio sljedeće dva i došao do početne prednosti.

U drugom setu je ponovno odlučivao ‘tie-break’ u kojem nije bilo nikakve neizvjesnosti, jer je Čeh osvojio svega dva poena. Vesely je ‘breakom’ na početku trećeg seta dao naslutiti da bi se meč mogao zakomplicirati, ali Ćorić je suparnikov pokušaj sasjekao u začetku i odmah vratio zaostatak. Od 2-2 Vesely više nije imao snage odgovoriti na Ćorićevu igru te je naš reprezentativac nizom od četiri gema osigurao prolaz u 2. kolo, čime je izjednačio svoj najbolji rezultat u New Yorku.

U 2. kolu na pobjednika meča A. Zverev – King

U 2. kolu Ćorić će igrati protiv pobjednika dvoboja između 4. nositelja, 19-godišnjeg Nijemca Alexandera Zvereva i Dariana Kinga s Barbadosa, kojim će biti zaključen program prvog dana turnira.



Prije Ćorića prolaz u 2. kolo osigurao je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić koji je sa 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 svladao Amerikanca Tennysa Sandgrena. Čilić će u 2. kolu igrati protiv Nijemca Floriana Mayera protiv kojeg ima 3-2 u međusobnim dvobojima i niz od tri pobjede, a posljednju je ostvario na putu do finala ovogodišnjeg Wimbledona, također u 2. kolu turnira.

ČILIĆ POBJEDOM OTVORIO US OPEN: Amerikanac namučio hrvatskog asa, slijedi težak izazov protiv starog poznanika

U utorak će na teren i posljednji hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji, 38-godišnji Zagrepčanin Ivo Karlović koji za suparnika ima Amerikanca Bjorna Fratangela. Njihov je dvoboj na rasporedu kao prvi na terenu 4, s početkom u 17 sati po srednjoeuropskom vremenu.